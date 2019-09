Perú vs Brasil EN VIVO Partidazo con sabor a revancha en Los Ángeles por fecha FIFA

Luego de perder la final de Copa América el pasado julio, el equipo de Ricardo Gareca se vuelve a ver con Brasil. Esta vez en duelo amistoso en Los Ángeles con miras a las Eliminatorias para Qatar 2022. ¿Habrá revancha para los peruanos?



El P erú vs Brasil se llevará a cabo este martes 10 de setiembre en la cancha del club Los Ángeles Galaxy, donde juega el crack sueco Zlatan Ibrahimovic: United Airlines Field at the Memorial Coliseum.



Este partidazo arrancará a las 10:00 p.m. de Perú (ver aquí más horarios) y será transmitido por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).

En caso no puedas seguir el Perú vs Brasil por TV, Trome.pe., tendrá el minuto a minuto con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, conferencia y mucho más. No te lo pierdas.



La última vez que Perú le ganó a Brasil fue en la Copa América Centenario que se realizó en Estados Unidos 2016. Aquella vez, la 'Blanquirroja' se impuso 1-0 con polémico gol de Raúl Ruidíaz.



Perú vs Brasil: Alineaciones probables



Brasil: Ederson, Alves, Silva, Marquinhos, Jorge, Casemiro, Arthur, Vinicius, Paquetá, Neymar, Firmino



Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Gonzáles, Costa, Cueva, Quevedo, Ruidíaz.