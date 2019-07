VER EN VIVO Perú vs. Chile VÍA Canal 13 y TVN por semifinales en la Copa América 2019 

VER HOY EN VIVO | PERÚ VS. CHILE | VÍA CANAL 13 Y TVN | SEMIFINALES COPA AMÉRICA 2019 | La selección peruana y el equipo mapochino se enfrentarán esta noche en una nueva edición de 'Clásico del Pacífico' por la Copa América 2019. Desde las 7:30 p.m. el balón rodará en el Arena do Gremio de Porto Alegre, donde Paolo Guerrero, Edison Flores, Christian Cueva y André Carrillo liderarán el ataque de la bicolor ante un crecido equipo chileno que tiene en Alexis Sánchez y Arturo Vidal como sus mejores cartas para plantarse frente a los peruanos. Esta es la segunda oportunidad en menos de cinco años que Perú y Chile se encuentran en una semifinal del torneo de la Conmebol, la última vez fue en el 2015 donde la escuadra roja nos dejó fuera de la final al ganar 2-1 con la escandalosa expulsión de Carlos Zambrano, quien hoy buscará su revancha. Para ver FÚTBOL EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online con el MINUTO A MINUTO o vía streaming en directo ALINEACIONES DE LOS EQUIPOS. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Perú vs. Chile en Trome.pe. A continuación todos los detalles y estadísticas de este ¡PARTIDAZO!

Perú vs. Chile se han enfrentado 20 veces en la Copa américa, la primera en 1935 y la última en el 2015. Perú tiene 6 triunfo favor, chile ocho y ambos suman seis empates y hoy miércoles 3 de julio podría escribirse una nueva historia con un triunfo peruano.



La primra vez que se enfrentaron Perú vs. Chile, la bicolor ganó 1-0 en el Estadio Nacional con gol histórico de Alberto Montellanos.

En el 2015 fue la última vez que Perú y Chile se vieron las caras por Copa América. En aquella oportunidad el partido se jugó en el Nacional de Santiago, donde pese al autogol de Gary Medel, los chilenos se llevaron el triunfo 2-1 y nos dejaron sin final. Carlos Zambrano tuvo una de las expulsiones más escandalosas de la historia del fútbol peruano, pero hoy regresará a las canchas para reivindicarse.

HORARIOS DEL PERÚ VS. CHILE



Perú vs. Chile FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América Tv | América TV GO | DirecTv. En Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports, DAZN, beIN Sports en diferentes horarios:



Perú (7:30 p.m.) | Argentina (9:30 p.m) | Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (7:30 p.m.)

En Chile, el Perú vs. Chile será televisado en directo el miércoles 3 de julio a las 20:30 horas por los canales Canal 13 y TVN, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile.



Mientras que en España, el Perú vs. Chile con Paolo Guerrero y Arturo Vidal, podrá ser victo por DAZN España.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019, Perú vs. Chile podrá verse a través de los canales Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

HISTORIA PERÚ VS. CHILE



