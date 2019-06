Colombia vs Qatar EN VIVO vía Caracol TV y DirecTV Sports por Grupo B de Copa América 2019

Colombia vs Qatar EN VIVO EN DIRECTO. 'Cafeteros' se miden este miércoles con los 'Marrones' en el Estadio Morumbí de Sao Paulo por la segunda fecha del Grupo B de Copa América 2019.



Luego de su gran victoria ante Argentina por 2-0, Colombia (1°) de James Rodríguez y Radamel Falcao buscan la clasificación frente a Qatar (3°), que sorprendió en la primera jornada al empatar 2-2 con Paraguay tras ir perdiendo 2-0.



Colombia vs Qatar arrancará a las 4:30 p.m. de Perú y Colombia. En Estados Unidos a las 5:30 p.m. En Argentina y Brasil a las 6:30 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Colombia vs Qatar: Horarios del mundo



México / 4:30 p.m.

Perú / 4:30 p.m.

Colombia / 4:30 p.m.

Ecuador / 4:30 p.m.

Venezuela / 5:30 p.m.

Bolivia / 5:30 p.m.

Chile / 5:30 p.m.

Paraguay / 5:30 p.m.

Estados Unidos / 5:30 p.m.

Uruguay / 6:30 p.m.

Argentina / 6:30 p.m.

Brasil / 6:30 p.m.



Colombia vs Qatar será transmitido por América TV en Perú. Por Caracol TV en Colombia. Por TyC Sports en Argentina. Aquí abajo más canales.

Colombia vs Qatar: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

Qatar / beIN Sports

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports



¿Vas a seguir el Colombia vs Qatar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas.



Colombia vs Qatar: Alineaciones probables



Colombia: Ospina, Arias, Mina, Sánchez, Tesillo, Cuéllar, Uribe, Cardona, James, Martínez, Falcao.



Qatar: Al Sheeb; Correia, Bassam Al Rawi, Karim Hassan Abdel, Tarek Salman; Khalid, Madibo, Boualem Khoukhi, Afif; Hatem, Almoez Ali.