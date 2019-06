Chile vs Japón EN VIVO Se miden en Sao Paulo por Grupo C de Copa América 2019

Chile vs Japón EN VIVO EN DIRECTO. 'La Roja' se mide este lunes con los 'Niponeses' en el Estadio Morumbí de Sao Paulo por la primera fecha del Grupo C de Copa América 2019. El partido arrancará a las 6.00 p.m. de Perú por América TV (7:00 p.m. de Chile por Canal 13, TVN y CDF) y DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Chile vs Japón vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Chile, vigente campeón de la Copa América, saldrá en busca de defender su corona. Su primer rival será al joven Japón, que se prepara para los juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Chile vs Japón: Horarios del mundo



México / 6:00 p.m.

Perú / 6:00 p.m.

Colombia / 6:00 p.m.

Ecuador / 6:00 p.m.

Paraguay / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 7:00 p.m.

Bolivia / 7:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.

Chile / 7.00 p.m.

Uruguay / 8:00 p.m.

Argentina / 8:00 p.m.

Brasil / 8:00 p.m.

Japón / 8:00 a.m. del martes 18



La selección chilena, que no encuentra el nivel mostrado en la Copa América que los consagró, vuelve a poner sus fichas en jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.



En lo que va del 2019, el equipo dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda sumó una victoria, un empate y una derrota. En todo recibió al menos un gol.



Japón, por su parte, toma la Copa América como preparación para su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde espera pelear por el podio.



Chile vs Japón: Alineaciones probables



Chile: Arias, Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal, Fuenzalida; Vargas, Sánchez.



Japón: Kojima; Tomiyasu, Itakura, Sugioka, Iwata; Nakajima, Shibasaki, Nakayama, Kubo; Okazaki, Ueda.