Portugal vs Ucrania EN VIVO con el regreso de Cristiano Ronaldo por las clasificatorias a la Eurocopa 2020

Portugal vs Ucrania EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Con el regreso de Cristiano Ronaldo , la selección lusitana abre las puertas del estadio de Benfica para debutar en el Grupo B Clasificatorias a la Eurocopa 2020. El duelo esta pactado a las 2:45 p.m., (Hora peruana) y lo puedes seguir por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



La atracción de este Portugal vs Ucrania será el regreso de Cristiano Ronaldo, después de de nueve meses, tras un descanso que se tomó tras el Mundial 2018. Ahora tendrá como rivales a Luxemburgo y Lituania, en este complicado grupo.



Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, llega a este Portugal vs Ucrania en un buen momento deportivo , pues es líder con la Juventus y el héroe de la clasificación a Cuartos de final de la Champions League.

Portugal - Ucrania: horarios en el mundo

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am (23 de marzo)

La actual campeona continental debe comenzar en este Portugal vs Ucrania con un fuerte impulso pues sus dos primeros partidos (el viernes frente a Ucrania y el lunes ante Serbia) y no ver comprometidos los dos boletos directos para la Eurocopa 2020.

La Ucrania de Andriy Shevchenko, además, sólo ha perdido un partido desde comienzos de 2018. Los de Europa del este volverán a competir por acceder a la competición luego de caer en la primera ronda de la Eurocopa 2016 y ser considerado como un fracaso de niveles incomparables.



Portugal vs Ucrania se han enfrentado en tan solo dos ocasiones a lo largo de la historia, contando un triunfo para cada una. Ambas fueron para la Eliminatoria Europea al mundial de Francia 1998. En la ida ganaron los ibéricos por un tanto a cero, mientras que la vuelta fue un 2-1 para los ‘Azules y Amarillos’.