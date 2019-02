Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | ¿Cuándo y dónde ver el clásico español por semifinales de la Copa del Rey? 

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | EN DIRECTO | VER DIRECTV | SEMIFINAL COPA DEL REY 2018-2019 | Este miércoles 27 de febrero se vivirá un clásico español definitorio que clasificará solo a uno a la final de la Copa del Rey. El duelo se jugará en el Santiago Bernabéu. En la ida, los blancos estuvieron cerca de asegurar el triunfo pero sobre el final los azulgranas empataron 1-1 y terminaron de igual a igual en un superclásico que se jugó en el Camp Nou, campo que no gana desde el 13 de agosto 2017, cuando los madrileños ganaron 3-1 por la Supercopa de España. Ahora, le toca al Barza visitar a su mayor rival y quizás Lionel Messi realice nuevamente aquel gesto memorable de mostrar su camiseta a la tribuna local. De acuerdo a las estadísticas, la balanza entre Real Madrid y Barcelona está bastante equilibrada, pero el conjunto blanco ha ganado un partido más (95 - 94). Además, se registran 51 empates. Sin embargo, si solo hablamos de partidos oficiales el que domina el historial es el Madrid. ¡Lee aquí todos los detalles, canales, horarios y curiosidades de este superclásico!

Real Madrid vs. Barcelona FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTv en diferentes horarios: Perú (3:00 p.m.) | Argentina (5:00 p.m) | Colombia (3:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (6:00 p.m.) | Bolivia (4:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (4:00 p.m.)



En España, Real Madrid vs. Barcelona se verá en TV EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 27 de febrero desde las 9:00 p.m. por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone.



En Estados Unidos, el partido por semifinal Real Madrid vs. Barcelona podrá verse a través de los canales DirecTV, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT | 12:00 m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)

Pero si estás en otros países en los que el Real Madrid vs. Barcelona no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este definitorio partido por la Copa del Rey.



Horarios del Real Madrid vs. Barcelona en otros países del mundo



Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Japón: 5:00 horas (28 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Costa Rica 14:00 horas

Cuba: 15:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona



Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia Radio Barca

Austria DAZN

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Bulgaria bTV Action, Voyo Sport

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Dinamarca Strive Sport

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Radio Barca, Bet365

Italia DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia Eleven Sports 1 Poland

Portugal Sport TV1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Gol, TVE La 1, TV3

Suiza DAZN

Reino Unido Eleven Sports 2 UK

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Así fue el camino del Real Madrid en la Copa del Rey



31/10/2018 Real Madrid vs. UD Melilla 4-0

06/12/2019 Real Madrid vs. UD Melilla 6-1

09/01/2019 Real Madrid vs. Leganés 3-0

16/01/2019 Real Madrid vs. Leganés 0-1

24/01/2019 Real Madrid vs. Girona 4-2

31/01/2019 Real Madrid vs. Girona 1-3

Así fue el camino del Barcelona en la Copa del Rey



31/10/2018 Barcelona vs. Cultural Leonesa 1-0

05/12/2018 Barcelona vs. Cultural Leonesa 4-1

10/01/2019 Barcelona vs. Levante 1-2

17/01/2019 Barcelona vs. Levante 3-0

23/01/2019 Barcelona vs. Sevilla 2-0

30/01/2019 Barcelona vs. Sevilla 6-1