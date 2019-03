Barcelona vs Espanyol EN VIVO Juegan el 'derbi' catalán por Liga Santander Barcelona vs Espanyol, se miden este sábado (10:15 a.m. de Perú / 4:15 p.m. de España) por la fecha 29 de la Liga Santander

- / - VER DIRECTV SPORTS Barcelona vs Espanyol EN VIVO CANAL DE TV GRATIS ONLINE EN DIRECTO Derbi catalán por Liga Santander - / - VER DIRECTV SPORTS Barcelona vs Espanyol EN VIVO CANAL DE TV GRATIS ONLINE EN DIRECTO Derbi catalán por Liga Santander