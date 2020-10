VER Barcelona vs Real Madrid EN DIRECTO. ‘Azulgranas’ reciben este sábado 24 de octubre a los ‘Blancos’ en el Estadio Camp Nou por el clásico de LaLiga Santander. El encuentro arrancará a las 9:00 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador (11:00 a.m. de Argentina, Argentina y Brasil / 4:00 p.m. de España). Transmite DirecTV Sports para Latinoamérica.

Barcelona y Real Madrid chocarán en uno de los partidos más atractivos del fútbol mundial. Y aunque esta vez no habrá público por la pandemia de coronavirus, millones de hinchas estarán prendidos a la televisión y el celular para no perderse ninguna incidencia del duelo.

Ronald Koeman, que jugará su primer clásico como técnico, contará con lo mejor de su plantilla para recibir a Real Madrid. Lionel Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y De Jog; son algunos nombres que resaltan en Barcelona.

En Real Madrid recuperan a Sergio Ramos, importante jugador en el esquema de Zinedine Zidane, que no estuvo en la derrota frente a Shakhtar por Champions League. La visita le pone todas sus fichas a su goleador, Karim Benzema.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras por LaLiga Santander, Real Madrid derrotó 2-0 a Barcelona con goles de Vinicius Junior y Mariano Díaz. Ocurrió el pasado 1 de marzo del presente año en el Estadio Santiago Bernabéu.

Barcelona vs. Real Madrid: un clásico sin público y con realidades distintas