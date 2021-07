La selección peruana quiere cerrar de manera digna la Copa América 2021 como el tercer mejor equipo del continente cuando enfrente el viernes 9 de julio (19:00 horas) a Colombia. El partido se jugará en el Estádio Nacional de Brasília y podrás seguir las incidencias por la web de Trome.

En la fase de grupos Colombia y Perú se enfrentaron en la jornada 3. La victoria fue blanquirroja. Perú ganó 2-1 en el Pedro Ludovico con goles de Sergio Peña y un autogol de Yerry Mina.

¿Cómo llegaron Perú y Colombia a disputar el tercer lugar de la Copa América?

La selección peruana viene de caer 0-1 ante Brasil por la semifinal de la Copa América tras gol de Lucas Paquetá. Por su parte, Colombia igualó 1-1 ante Argentina en los 90 minutos de juego, sin embargo, por penales, la selección albiceleste se impuso por 3-2 ante los cafeteros.

Perú vs Colombia: Los últimos resultados al mando de Ricardo Gareca.

Copa América 2021

Perú (2) - (1) Colombia

Eliminatorias Qatar 2022

Perú (0) - (3) Colombia

Amistoso 09/06/2019

Perú (0) - (3) Colombia

Eliminatorias Rusia 2018

Perú (1) - (1) Colombia

Copa América 2016

Perú (0) - (0) Colombia

Eliminatorias Rusia 2018

Colombia (2) - (0) Perú

Amistoso 2015

Colombia (1) - (1) Perú

Copa América 2015

Colombia 0-0 Perú

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia por el tercer lugar de Copa América 2021?

Perú: 7:00 p.m

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 pm.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (10/06)

Francia: 2:00 a.m. (10/06)

¿Qué canales transmiten el Perú vs Colombia?

El duelo de la selección peruana se podrá ver en vivo a través de América TV y DirecTV Sports. Si te encuentras en tierras colombianas, el canal oficial es Caracol TV. Asimismo, TROME te llevará al detalle el minuto a minuto del encuentro.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el Perú vs Colombia?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción del Perú vs. Brasil, por la semifinal de la Copa América 2021 a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

¿Cómo conseguir DirecTV GO y cuánto cuesta?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.