DirecTV Sports EN VIVO, Sporting Cristal vs Arsenal EN DIRECTO. Peruanos y argentinos miden fuerzas, este miércoles, en el estadio Nacional en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Los cerveceros no pudieron sostener su participación en la Copa Libertadores y ahora buscarán asegurar su paso a los cuartos de final en el segundo torneo más importante del continente.

¿Sabes a qué hora y dónde ver el partido de Sporting Cristal y Arsenal en la Copa Sudamericana? Mira aquí los horarios y canales para que no te pierdas ni detalle de la transmisión del partido en directo.

Sporting Cristal vs Arsenal: alineaciones probables en octavos de Copa Sudamericana

Sporting Cristal: Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Loyola; Távara, Gonzales, Calcaterra; Ávila, Hohberg, Riquelme. DT Roberto Mosquera.

Arsenal: Medina; Benavídez, Gariglio, Suso, Papa; Soraire, Andrada, Castro, Picco; Albertengo y Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

El emotivo mensaje de Carlos Lobatón a un día del Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí. (Video: @ClubSCristal)

¿A qué hora Sporting Cristal vs Arsenal por final de octavos de Copa Sudamericana?

Perú: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Paraguay: 6:15 p.m.

Chile: 6:15 p.m.

Estados Unidos (New Jersey): 6:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:15 p.m.

España: 00:15 a.m., 15 de julio

Ecuador: 5:15 p.m.

Panamá: 4:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs Arsenal? - GUÍA TV

El duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Sporting Cristal vs Arsenal lo puedes seguir por la señal de de ESPN 3 y DirecTV Sports (610 y 1610), desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y en desde Argentina (7:15 p.m.). Si deseas seguirlo vía streaming, puedes ingresar a las plataformas de ESPN Play y DirectvGO.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el Sporting Cristal vs Arsenal?

En Perú y Argentina puedes vivir toda la emoción del Sporting Cristal vs. Arsenal, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021, a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

¿Cuánto cuesta el paquete de DirecTV GO y cómo verlo gratis?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso gratuito a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa Sudamericana 2021. Si no eres cliente puedes tener una prueba gratuita por 7 días.

