POR EL PASE. Luego del gran triunfo ante Colombia, la selección peruana ya apunta a su siguiente rival y será nada menos que Ecuador, que viene de empatar con Venezuela. Y como todos desean presenciar un nuevo triunfo ‘bicolor’ te mostraremos cómo puedes ver este partidazo mediante DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Ecuador. La Copa América entró a su recta final y Argentina es otro de los clasificados a cuartos de final.

Trome.pe te va a da paso a paso la guía para que mediante DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Ecuador no te pierdas ni un solo instante de la previa, el partido y el post encuentro este miércoles en el estadio Olímpico de Goiânia. El encuentro será arbitrado por el español Jesús Gil Manzano.

Luego de la victoria ante Colombia, la Selección Peruana ya piensa en Ecuador, su rival de la fecha 4 de la Copa América 2021, y por lo mismo la Bicolor volvió a los entrenamientos.

¿Cuál es el pronóstico del Perú vs. Ecuador?

Según las principales casas de apuestas, y pese a que no ha ganado en 4 partidos este 2021, la selección ecuatoriana es ligeramente favorita para el partido de este miércoles. Una de las razones sería que Perú no le gana a la ‘tricolor norteña’ por Copa América desde 1963. A partir de esa fecha jugaron en 3 ocasiones con dos empates y un triunfo ecuatoriano. Casas de apuesta como Betsson dan a Perú una cuota de 3.25 por encima de la Ecuador con 2.38.

Perú vs. Ecuador: jugaron por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs Ecuador: alineaciones probables de Copa América 2021

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López (Miguel Trauco); Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula (Álex Valera)

Ecuador: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Jhegson Méndez, Christian Noboa, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Michael Estrada y Leonardo Campana.

¿A qué hora juegan Perú vs. Ecuador? Lista de horarios

Sudamérica

Perú 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Brasil 6:00 p.m.

Estados Unidos

Los Ángeles 2:00 p.m.

San Francisco 2:00 p.m.

Texas 4:00 p.m.

Nueva York 5:00 p.m.

Miami 5:00 p.m.

Nueva Jersey 5:00 p.m.

Washington 5:00 p.m.

México y Centroamérica

El Salvador 3:00 p.m.

Guatemala 3:00 p.m.

Honduras 3:00 p.m.

México DF 4:00 p.m.

Panamá 4:00 p.m.

Trinidad y Tobago 5:00 p.m.

España

Madrid 11:00 p.m.

Barcelona 11:00 p.m.

Valencia 11:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Ecuador? - GUÍA TV de Copa América

El partido EN DIRECTO será transmitido para nuestro país por DirecTV Sports y América TV, mientras que para Ecuador podrás verlo en El Canal de Fútbol y TC Televisión, este último en señal abierta. Por supuesto también podrás seguir este partidazo en Trome.pe donde te mostraremos el minuto a minuto del encuentro.

Directv Sports es el canal oficial que transmitirá los partidos de la Copa América 2021.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el Perú vs Ecuador?

Para ver vía DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Ecuador debes ser parte de la señal de DirecTV que te ofrece todos los partidos de la Copa América, con cámaras exclusivas y programas de previa y post encuentros. Los canales van a partir del 610 y del 1610, este último en HD. También los puedes ver desde la aplicación DirecTV Sports.

¿Cómo conseguir DirecTV GO y cuánto cuesta?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.

