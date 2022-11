Polonia vs. Arabia Saudita EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022 este sábado 26 de noviembre del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Ciudad de la Educación.

De la mano del experimentado seleccionador Hervé Renard, el representativo saudí dio la primera gran sorpresa de la Copa del Mundo: victoria por 2-1 ante la favorita Argentina. Con esa inyección anímica, los ‘Halcones’ buscarán el pase a octavos de final. En tanto, el cuadro de Czeslaw Michniewicz apenas y empató 0-0 contra México.

¿A qué hora juegan Polonia vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022?

México – 7:00 a.m.

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 2:00 p.m.

Una victoria instalará en octavos de final a Arabia Saudita. Para el segundo duelo de la competición, el estratega francés Renard debe realizar modificaciones en la oncena por la lesión y posterior cirugía de Yasir Al-Shahrani, quien sería reemplazado por Mohamed Al-Burayk. Además, Salman Al-Faraj terminó sentido ante los argentinos y es duda.

De su lado, Lewandowski tuvo en sus pies la opción de los tres puntos, pero el goleador falló un penal. Sin duda, la más clara de Polonia que generó poco peligro en la portería de Polonia. En ese sentido, el seleccionador Michniewicz puede introducir en el once a Arkadiusz Milik para tener mejor volumen en la ofensiva.

Polonia vs. Arabia Saudita: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports, Latina Televisión

Ecuador – DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports, RCN TV, Caracol TV

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTV Sports, TeleCentro, TyC Sports

Chile – DirecTV Sports, ChileVisión, Canal 13

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece, Telefuturo

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Montecable HD 1

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver online Polonia vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022?

Perú – DirecTV GO, Latina.pe

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play

Colombia – DirecTV GO, Caracol Play

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Polonia vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones del partido

Polonia: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Kaminski, Zielinski, Szymanski, Milik y Lewandowski.

Arabia Saudita: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Abid, Kanno, Al-Dawsari y Al-Shehri.

¿Dónde jugarán Polonia vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022?