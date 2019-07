Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO Partidazo en New Jersey por la International Champions Cup

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' se miden hoy ante los 'Colchoneros' en el Estadio MetLife de New Jersey por la International Champions Cup. Todo arranca a las 7:06 p.m. de Perú (9:06 p.m. de Argentina / 2:06 a.m. del 27 de julio) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán el derbi en la International Champions Cup con miras al inicio de la Liga Santander. La cancha del MetLife estará plagando de estrellas mundiales en un choque que promete.

Real Madrid vs Atlético Madrid: Horarios del mundo



Perú / 7:06 p.m.

Colombia / 7:06 p.m.

Ecuador / 7:06 p.m.

Venezuela / 8:06 p.m.

Bolivia / 8:06 p.m.

Chile / 8:06 p.m.

Paraguay / 8:06 p.m.

Uruguay / 9:06 p.m.

Argentina / 9:06 p.m.

Brasil / 9:06 p.m.

España / 2:06 a.m. del 27 de julio



Real Madrid de Zinedine Zidane se despide de la International Champions Cup con un partidazo frente a Atlético Madrid de Diego Simeone. Los de la 'Casa Blanca' suman una derrota y un triunfo en el torneo.



Con la sensible baja de Marco Asensio, Zidane volverá a apostar por su tridente Hazard, Jovic y Bezema, quienes todavía no gritaron gol en la International Champions Cup con Real Madrid.

Atlético Madrid, por su parte, viene de vencer en penales a Guadalajara de México por la International Champions Cup. 'Rojiblancos' van con Diego Costa y Álvaro Morata en ataque. Joao Félix esperará en la banca.



Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Jovic, Benzema.



Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Hermoso, Lodi, Savic, Koke, Saúl, Lemar, Vitolo, Costa, Morata.