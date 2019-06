Uruguay vs Ecuador EN VIVO Partidazo por el Grupo C de Copa América 2019

Uruguay vs Ecuador EN VIVO EN DIRECTO. 'Charrúas' se miden este domingo ante el 'Tricolor' en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte por la primera fecha del grupo C de Copa América 2019. El partido arrancará a las 5:00 p.m. de Perú (ver abajo más horarios) por las señales de América TV, DirecTV Sports y Teleamazonas.



¿Vas a seguir el Uruguay vs Ecuador vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Uruguay de Luis Suárez y Ecuador de Antonio Valencia protagonizarán el choque más atractivos del Grupo C de Copa América 2018, donde comparten cuadro junto a Chile y Japón que juegan el lunes 17 de junio.

Uruguay vs Ecuador: Horarios en el mundo





México / 5:00 p.m.

Perú / 5:00 p.m.

Colombia / 5:00 p.m.

Ecuador / 5:00 p.m.

Bolivia / 6:00 p.m.

Venezuela / 6:00 p.m.

Paraguay / 6:00 p.m.

Chile / 6:00 p.m.

Estados Unidos / 6:00 p.m.

Uruguay / 7:00 p.m.

Brasil / 7:00 p.m.

Argentina / 7:00 p.m.



Uruguay, campeón de 15 Copas, quiere volver a levantar este título. La última vez fue en Argentina 2011 con jugadores que hoy son los máximos referentes: Luis Suárez, Diego Godín, Edinson Cavani y Fernando Muslera.

Uruguay del profesor Óscar Washington Tabárez viene en gran forma. En lo que va del 2019 no ha perdido ni recibido goles. Se impuso ante Uzbekistán y Tailandia por Copa China y ante Panamá en amistoso.



Ecuador, por su parte, vive otro presente. No conoce la victoria en el presente año: perdió 2 y empató 2. Estos resultados han generado muchas críticas para el equipo del 'Bolillo' Gómez.



Uruguay vs Ecuador: Alineaciones probables



Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nández, Vecino, Bentancur, Lodeiro; Cavani, Suárez.



Ecuador: Domínguez; Quintero, Arboleda, Achillier, Caicedo; Méndez, Gruezo, A. Valencia, Mena; Preciado, E. Valencia.