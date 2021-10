Ver El Canal del Fútbol EN VIVO el partido Ecuador vs Bolivia por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido se disputará este jueves, desde las 7:30 de la noche (hora peruana y boliviana), en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil. La transmisión estará a cargo de ECDF y Tigo Sports.

Ambas selecciones no tienen margen de error. Un empate dejará sin posibilidad de ir al Mundial a la ‘Verde’ y sacaría de la zona de clasificación a la ‘Tri’, que comparte el cuarto puesto con Colombia, con 13 puntos cada una.

César Farías y Gustavo Alfaro, seleccionadores de Bolivia y Ecuador, respectivamente, saben de lo crucial y decisivo del encuentro, tras los malos resultados que han cosechado hasta el momento.

Bolivia alcanzó 6 puntos y Ecuador tuvo un arranque brillante en el 2020, pero en la actual temporada perdió cinco puntos de local, luego de la derrota por 1-2 ante Perú, que esta séptima con 8 puntos, y empató por 0-0 ante Chile, que también esta lejos de la zona de clasificación, con 7 unidades.

Volver a jugar sobre el nivel del mar, de Guayaquil, deja más tranquilo al técnico Alfaro, pues considera que los 2.850 metros de altitud de Quito, favorecía más a Bolivia que a su equipo, pues prácticamente toda la plantilla que convocó juega en ciudades a nivel del mar.

Tanto Ecuador como Bolivia sufrirán las bajas para el crucial encuentro, del centrocampista Júnior Sornoza, en el caso de Ecuador, y del defensa Diego Bejarano y del extremo Erwin Saavedra en el visitante.

¿A qué hora juegan EN VIVO Ecuador vs. Bolivia?

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:30 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

Ecuador vs. Bolivia | Posibles alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Gonzalo Plata; Michael Estrada y Enner Valencia. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, Luis Haquin; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Alexis Ribera, Roberto Carlos Fernández; Henry Vaca y Marcelo Moreno Martins. Seleccionador: César Farías.

¿Qué canales transmiten el Ecuador vs. Bolivia EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

A continuación te mostramos la guía de canales para ver el Ecuador vs Bolivia según el país en el que vivas.

Ecuador - El Canal del Fútbol

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes

Colombia - Caracol TV

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports

Brasil - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO el Ecuador vs Bolivia de Eliminatorias Qatar 2022?

Para no perderte en directo el Ecuador vs Bolivia por medio de El Canal del Fútbol de Ecuador puedes registrarte en la página web de dicho medio y tras ello acceder a través de ‘Canal Premium’. El precio es de 6 dólares y te permitirá ver estos contenidos:

90 partidos de Eliminatorias Qatar 2022

77 partidos de la Copa de Ecuador

Amistosos de la selección ecuatoriana

Copa Argentina

Torneos internacionales

¿Cómo descargar ECDF para verlo por tu celular?

El Canal del Fútbol es la app oficial y exclusiva de la selección de Ecuador. A través de esta aplicación puedes disfrutar todos los partidos de la Selección ecuatoriana, Eliminatorias sudamericanas y mucho más.

TE PUEDE INTERESAR