Ecuador vs Uruguay EN VIVO vía El Canal del Fútbol ONLINE se enfrentan este jueves 9 de septiembre en el partido de la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 desde las 5:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Campeón del Siglo. Trome te trae todas las incidencias.

¿Cómo llegan los equipos al Ecuador vs Uruguay por las Eliminatorias?

La ‘Celeste’ posee una gran oportunidad para ubicarse en la tercera casilla de la ruta a la próxima Copa del Mundo. Pero, el cuadro entrenado por Óscar Washington Tabárez debe imponerse a la ‘Tricolor’ que, precisamente, ocupa dicho escalón.

El cuadro ‘charrúa’ arribará al compromiso en casa después empatar contra Perú (1-1) en Lima y vencer a Bolivia (4-2) en Montevideo. Mientras que los norteños aprovecharon la altura de Quito para derrotar a Paraguay (2-0), aunque no les sirvió el aliado en el empate con Chile (0-0).

En ese contexto, la selección uruguaya buscará convertirse en la nueva escolta de los inalcanzables Brasil y Argentina. Mientras que el cuadro ecuatoriano querrá alejarse del pelotón de combinados que desean adueñarse de los dos boletos y medio para el torneo del año entrante.

¿Cómo ver Ecuador vs Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Movistar Eventos es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección uruguaya con Giorgian De Arrascaeta como el hombre de confianza en el ataque (tres goles en la presente jornada) ante las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez.

No obstante, la presentación ante Bolivia (el equipo recibió dos goles) dejó dudas en el ámbito defensivo. “Eso se corrige siendo más compacto a la hora de atacar y siendo más compacto a la hora de bajar y defender”, expresó el central José María Giménez.

Por su lado, Ecuador no contará con Junior Sornoza, quien vio la tarjeta roja contra Chile. El volante fue expulsado media hora antes del pitazo inicial y pese a ello, Gustavo Alfaro destacó la labor colectiva. “Con todo y las adversidades (...) nunca nos sentimos menos”.

Por el resultado contra los mapochinos, el técnico argentino fue criticado por la prensa local y los fanáticos. Pero el ex Boca Juniors se defendió: “¿Saben cómo les gustaría a Uruguay o a Chile o a Colombia tener los puntos que nosotros tenemos?”, indicó sobre las 13 unidades que sumó.

Ecuador vs Uruguay: alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera - Nahitan Nández, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña - Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde - Agustín Álvarez Martínez, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez.

Ecuador: José Cevallos - Félix Torres, Jose Hurtado, Piero Hincapié, Carlos Gruezo, Jose Cifuentes, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Ángel Mena, Junior Sornoza.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú – 5:30 p.m.

Colombia – 5:30 p.m.

Ecuador – 5:30 p.m.

México – 5:30 p.m.

Chile – 6:30 p.m.

Paraguay – 6:30 p.m.

Venezuela – 6:30 p.m.

Bolivia – 6:30 p.m.

Argentina – 7:30 p.m.

Uruguay – 7:30 p.m.

Brasil – 7:30 p.m.

España – 12:30 a.m. (10 de septiembre)

¿Qué canales transmiten el Ecuador vs. Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - El Canal del Fútbol

Colombia - Caracol TV

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports

Brasil - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO el Ecuador vs Uruguay de Eliminatorias Qatar 2022?

Para seguir en directo el Ecuador vs Uruguay a través de El Canal del Fútbol de Ecuador puedes registrarte en la página web de dicho medio y luego acceder a través de ‘Canal Premium’. El precio es de 6 dólares y te permitirá ver estos contenidos:

90 partidos de Eliminatorias Qatar 2022

77 partidos de la Copa de Ecuador

Amistosos de la selección ecuatoriana

Copa Argentina

Torneos internacionales

¿Cómo descargar ECDF para ver por tu celular?

El canal del fútbol es la app oficial y exclusiva de la selección de Ecuador. A través de esta aplicación puedes disfrutar todos los partidos de la Selección ecuatoriana, Eliminatorias sudamericanas y mucho más.