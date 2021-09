Ver El Canal del Fútbol ONLINE Ecuador vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de setiembre sigue el juego por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022, desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar Deportes, El Canal del Fútbol y Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con los más de 2 mil 800 metros de altura a su favor, Ecuador recibirá a Paraguay, que expondrá su invicto en condición de visitante en las presentes Eliminatorias. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado o Casa Blanca.

¿Cómo llegan los equipos al Ecuador vs Paraguay?

Si bien Paraguay esta sexto en la tabla de posiciones con 7 puntos, arrebató puntos con su fortaleza defensiva y la efectividad en los contraataques, empatando por 1-1 en Buenos Aires contra Argentina; 0-0 frente a Uruguay en Montevideo y victoria por 1-0 en su visita a Venezuela.

Por su parte, Ecuador cumplía una campaña perfecta de local derrotando por 4-2 a Uruguay, por un contundente 6-1 sobre Colombia, pero cayó en forma sorpresiva contra Perú, en Quito, por 1-2, en una presentación donde pagó caro la falta de efectividad en el arco contrario y los errores de novatos en su sistema defensivo.

El equipo del técnico paraguayo, el argentino Eduardo Berizzo, apelaría a la misma fórmula de juego que lo mantiene invicto de visitante en la actual eliminatoria, pero tomando todas las precauciones defensivas, intentando cortar los circuitos futbolísticos que ensambla Ecuador con sus defensas y atacantes por los costados de la cancha.

Ecuador vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | sigue el partido por fecha 9 de Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

También dosificando la oxigenación en la respiración que se les dificulta a quienes militan en el llano cuando corren a gran velocidad en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se ubica Quito, como lo han señalado varios jugadores paraguayos, que han acumulado experiencia jugando en ciudades con altura.

Mientras que Ecuador propuso en los anteriores partidos un fútbol de primera intención, a gran velocidad para ahogar al rival, aprovechándose de la salida a velocidad de sus defensas por los costados y centrocampistas que se juntan por los extremos para crear los espacios a los delanteros en las defensas contrarias.

El seleccionador ecuatoriano, el argentino Gustavo Alfaro aseguró que, para ganar el partido, se deberá evitar los errores defensivos y volver a ser efectivos en ataque, para sostenerse entre los primeros, pues el equipo andino está tercero en la tabla de posiciones, con 9 puntos, pues también ganó de visitante por 3-2 a Bolivia, en La Paz.

Bajas del Ecuador vs Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022

Como consecuencia aun de la pandemia por la covid-19, Paraguay echará de menos a su principal figura en ataque, Miguel Almirón, porque no logró el permiso de su equipo.

Paraguay también sufrirá las ausencias por suspensiones de los defensas Gustavo Gómez y Omar Alderete, y por lesiones a sus delanteros Carlos González y Gabriel Ávalos.

Por el lado de Ecuador, se perderán el partido por suspensiones el portero Alexander Domínguez, el defensa Piero Hincapié y el centrocampista Moisés Caicedo, y por lesiones los defensas Robert Arboleda y Ángelo Preciado.

Ecuador vs. Paraguay: alineaciones probables

Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Ángel Mena, Johjan Julio; Bryan Angulo y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia; Ángel Cardozo, Richard Sánchez, Mathías Villasanti; Ángel Romero, Luis Amarilla y Oscar Romero. DT: Eduardo Berizzo.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México - 4:00 p.m. - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - 4:00 p.m - Movistar Deportes

Ecuador - 4:00 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 4:00 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 5:00 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m. - Tigo Sports

Chile - 5:00 p.m. - TNT Sports

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m. - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - 11:00 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Qué canales transmiten el Ecuador vs. Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

¿Cómo ver EN VIVO El Canal del Fútbol para seguir el Ecuador vs Paraguay?

Para ver el Ecuador vs Paraguay por El Canal del Fútbol de Ecuador puedes hacerlo registrándote a la página web de dicho medio y luego acceder a través de ‘Canal Premium’. El precio es de 6 dólares y te permitirá ver estos contenidos:

90 partidos de Eliminatorias Qatar 2022

77 partidos de la Copa de Ecuador

Amistosos de la selección ecuatoriana

Copa Argentina

Torneos internacionales