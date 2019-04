Juventus vs Fiorentina EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, 'Biaconeros' buscan título de la Serie A de Italia

Juventus vs Fiorentina EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' reciben este sábado a los 'Violas' en el Allianz Stadium por la fecha 33 de la Serie A de Italia. El partido arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Fiorentina vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus de Cristiano Ronaldo podría conquistar, ante Fiorentina, su octavo título consecutivo de Serie A de Italia. Solo le basta un punto para lograrlo a falta de 5 fechas.

Juventus no viene de la mejor forma en lo anímico. A mita de semana fue eliminado de Champions League a manos de Ajax en cuartos de final. 'Bianconeros' tendrán que pasar la página de duro capítulo.



Para un día que podría ser especial, Massimiliano Allegri no podrá contar con 3 de sus habituales titulares por lesión: el argentino Paulo Dybala, el brasileño Douglas Costa y el uruguayo Martín Cáceres.



Fiorentina, por su parte, estará más descansado. EL último fin de semana empató 0-0 con Bologna. 'Violas' no ganan hace 9 partidos y marchan en la casilla 10 de la Serie A de Italia.