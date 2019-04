Liverpool vs Porto EN VIVO Se miden por cuartos de final vuelta de Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Reds' visitan este miércoles a los 'Dragones Azules' en el Estadio Do Dragao por cuartos de final vuelta de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España / 8:00 p.m. de Portugal) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Va a seguir el Liverpool vs Porto vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpol, que en la ida ganó 2-0 de local, buscará defender su ventaja en su visita a Porto, que ya sabe de remontadas, tal y como lo hizo ante la Roma en octavos de final de Champions League.

HORARIOS EN EL MUNDO



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, pondrá toda la carne en el asador frente a Porto. Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané pilotarán el ataque del cuadro inglés.



Porto, por su parte, recupera a dos importantes jugadores de su once habitual. Pepe y Héctor Herrera cumplieron su fecha de suspensión y quedaron habilitados para Champions league.



Liverpool viene de imponerse 2-0 ante Chelsea en condición de local que lo mantuvo como líder de la Premier League. Mientras que Porto derrotó 3-0 a Portimonense e igualó a Benfica en la cima de la Liga de Portugal.

El ganador de esta llave se medirá con Barcelona, que el martes eliminó a Manchester United con doblete de Lionel Messi y otro golazo de Philippe Coutinho.



Liverpool vs Porto: Alineaciones probables



Liverpool: Alisson; Arnold, Gomez, Dijk, Robertson; Keita, Wijnaldum, Milner, Salah; Mané, Fimirno.



Porto: Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Otávio, Herrera, Pereira, Corona; Marega, Tiquinho.