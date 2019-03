Real Madrid vs Ajax EN VIVO Se miden en el Bernabéu por octavos de final vuelta de Champions League

Real Madrid vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este martes a los 'Blanquirrojos' en el Estadio Santiago Bernabéu por octavos de final vuelta de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Ajax vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Real Madrid, tras el 2-1 de la ida en condición de visita, saldrá en busca del pase a cuartos de final de Champions League ante su gente. Pero no la tendrá fácil, el cuadro holandés demostró en los primeros 90 minutos que puede hacerle frente a los blancos.

HORARIOS DEL MUNDO



México / 2:00 p.m.

Costa Rica / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Panamá / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



CANALES DEL MUNDO



Argentina / ESPN 2

Bolivia / ESPN 2

Brasil / TNT Brasil, TNT GO y Esporte Interativo

Chile / ESPN 2

Colombia / ESPN 2

Costa Rica / ESPN Norte

Ecuador / ESPN 2

Francia / RMC Sport 1

Alemania / DAZN

Honduras / ESPN Norte

Italia / SKY Go Italia y Sky Calcio 2

Japón / DAZN

México / ESPN Norte

Holanda / Ziggo Sport Voetbal

Panamá / ESPN Norte

Paraguay / ESPN 2

Perú / ESPN 2

España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos / Univisión Deportes, TNT USA y UniMás

Uruguay / ESPN 2

Venezuela / ESPN 2

Real Madrid no llega de la mejor forma al duelo contra Ajax por Champions League. Primero quedó eliminado de Copa del Rey y luego limitó sus chances en la Liga Santander. Todo esto en tan solo 4 días. ¿Y qué equipo fue su verdugo? Pues el Barcelona de Lionel Messi.



Más allá de la copa que levantaron en el Mundial de Clubes, Real Madrid ve a la Champions League como el único torneo que puede salvar su irregular temporada, pues ya lo hizo las últimas 3 ediciones.



Con Vinicius Junior y Karim Benzema, Real Madrid de Santiago Solari buscará imponerse ante Ajax. La única baja será la del capitán Sergio Ramos, quien recibió dos fechas de suspensión por forzar una tarjeta amarilla en la ida.

Ajax, por su parte, luce sin presión en la previa. No tiene nada que perder ante Real Madrid y eso podría ser un plus anímico. Además, está más descansado que los españoles: su partido del último fin de semana fue postergado.



Real Madrid vs Ajax: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguillón, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinicius.



Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, De Jong, Ziyech; Tadic, Neres.