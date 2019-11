Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO Con Lionel Messi, chocan en el Camp Nou por Champions League

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben este martes a los 'Rojiblancos' en el Estadio Camp Nou por la fecha 4 del grupo F de Champions League. El partido arrancará a las 12:55 p.m. de Perú (ver abajo más horarios), por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Slavia Praga vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona, en la primera ronda derrotó 2-1 a Slavia Praga, no viene de la mejor forma al choque de vuelta por Champions League. El equipo de Lionel Messi cayó el último fin de semana con Levante (3-1) en un partido para el olvido.

Barcelona vs Slavia Praga: Horarios del mundo



11:55 a.m. de México

12:55 p.m. de Perú

12:55 p.m. de Colombia

12:55 p.m. de Ecuador

12:55 p.m. de Estados Unidos (Miami)

1:55 p.m. de Venezuela

1:55 p.m. de Bolivia

2:55 p.m. de Uruguay

2:55 p.m. de Paraguay

2:55 p.m. de Chile

2:55 p.m. de Brasil

2:55 p.m. de Argentina

6:55 p.m. de España



Igual, Barcelona tendrá que voltear la página de lo ocurrido en LaLiga y bucar la victoria frente a Slavia Praga por Champions League para estar cerca los octavos de final del certamen. 'Azulgranas' son líderes con 7 puntos.



Barcelona tendrá el regreso de Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé, aunque solo el segundo estaría en el once titular. El que no estará por lesión es Luis Suárez. El uruguayo salió en la primera parte ante Levante.

Barcelona vs Slavia Praga: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur, Dembélé; Griezmann, Messi.



Slavia Praga: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Zeleny, Soucek, Sevcik, Stanciu; Masopust, Olayinka