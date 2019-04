Juventus vs Inter EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, partidazo por la Serie A de Italia

Juventus vs Inter EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' visitan este sábado a los 'Negriazules' en el Estadio Giuseppe Meazza por la fecha 34 de la Serie A de Italia. El partido iniciará a la 1:30 p.m. de Perú (3:30 p.m. de Argentina) por ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Inter vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus de Cristiano Ronaldo, ya campeón de la Serie A, protagonizará un histórico enfrentamiento ante Inter de Milán, que se ubica tercero y no quiere salir de los puestos de Champions League.



Con la tranquilidad del título de Liga, Cristiano Ronaldo saldrá en busca de goles que le permitan mantener su registro goleador por temporada: 30. El astro lleva 19 y está a 3 del máximo artillero: Fabio Quagliarella de Sampdoria.



Juventus viene de imponerse 2-1 ante Fiorentina con el que consiguió la Serie A de Italia. Mientras que Inter de Milán de un empate 1-1 frente a Roma.



Juventus vs Inter: Alineaciones probables



Juventus: Szczęsny; Bonucci, Sandro, Cancelo, Rugani; Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Can; Ronaldo, Bernardeschi.



Inter: Handanovic; Asamoah, De Vrij, D'Ambriosio, Skriniar; Perisic, Nainggolan, Valero, Vecino; Politano, Martínez.