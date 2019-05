Final de Champions League: Tottenham vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Tv ONLINE del partidazo

Final de Champions League: Tottenham vs Liverpool se miden en partido único este sábado 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid por el título del máximo torneo de clubes de la UEFA. Liverpool es el favorito sobre Tottenham para levantar el trofeo de la 'Orejona'.



La Final de Champions League , Tottenham vs Liverpool, se disputará desde las 2:00 p.m. hora peruana y las 20:00 horas españolas. La transmisión del partido será a través de ESPN y Fox Sports para América. En España el duelo será visto en vivo por Movistar Liga de Campeones.



La Final de la Champions League será el último partido de la temporada 2018-2019 del fútbol organizado por la UEFA. El épilogo será en España con el partido más esperado del año Tottenham vs Liverpool. Dos clubes ingleses completarán el cetro de Europa tras la final de la Europa League que ganó Chelsea ante Arsenal a mitad de semana.



La Final de Champions League, Tottenham vs Liverpool pondrá fin a la hegemonía del Real Madrid (tricampeón) y luego de cinco años la 'Orejona' terminará en Inglaterra en vez de tierras españolas (Barcelona y Madrid).



La Final de Champions League, Tottenham vs Liverpool también enfrenta a dos técnicos con estelas diferentes: Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino. Por una parte, el alemán disputará su tercera final. Las dos anteriores las perdió con Borussia Dortmund ante Bayern Múnich y (2012-2013) y ante Real Madrid con el Liverpool (2017-2018). En cambio, el argentino no ha ganado ningún título en su carrera.

El partido Tottenham vs Liverpool encuentra a dos equipos que lograron llegar a la final de la Champions League, sin ser favoritos antes y tampoco mientras se disputaba la fase de grupos y rondas eliminatorias. Los Reds remontaron 4-0 a Barcelona, cuando parecía fuera del torneo y los Spurs dieron cuenta de Manchester City (favorito) y otra épica remontada ante Ajax.



El duelo Tottenham vs Liverpool tendrá un regreso estelar. El atacante de los Spurs Harry Kane se recuperó de una lesión y sería titular en el equipo de Pochettino. En cambio, los Reds tienen tres constelaciones insuperables Mané, Firmino y Salah. Vuelve el tridente ofensivo.



Para el duelo Tottenham vs Liverpool, Klopp no podrá contar con Keita. Se presume el regreo al once de Wijnaldum. En cambio, Pochettino dejará en el banco de suplentes a Fernando Llorente para darle paso a Kane. Las dudas pasan por Davinson Sánchez y Lucas Moura.

Alineaciones posibles del Tottenham vs Liverpool:



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier; Alli, Son y Kane.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Mané, Firmino y Salah.

