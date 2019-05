Liverpool vs Tottenham EN VIVO Partidazo en Madrid por la final de Champions League

Liverpool vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. 'Reds' y 'Spurs' chocan este sábado en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid por la final de Champions Leagu e. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú por las señales de Fox Sports e ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool y Tottenham protagonizarán el choque más vibrante de la jornada. Escuadras inglesas saltarán al gramado del Metropolitano en busca de levantar la 'Orejona'. El primero juega su segunda final consecutiva. Mientras que para el segundo será su primera vez en esta instancia.

Horarios para ver el Liverpool vs Tottenham



Perú / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Canales para ver el Liverpool vs Tottenham



Argentina / Fox Sports e ESPN

Bolivia / Fox Sports, ESPN y COTAS Televisión

Brasil / Esporte Interativo y TNT Brazil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports e ESPN

Colombia / Fox Sports e ESPN

Ecuador / Fox Sports e ESPN

Francia / RMC Sport 1

Alemania / Sky Sport 1 y DAZN

Itlia / Sky Sport Uno y RAI Uno

Japón / DAZN

México / Fox Sports e ESPN

Paraguay / Fox Sports e ESPN

Perú / Fox Sports e ESPN

Portugal / Eleven Sports 1 y TV1

España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos / TNT USA, Univisión NOW y Univisión Deportes

Uruguay / Fox Sports e ESPN

Venezuela / Fox Sports e ESPN

Liverpool viene de eliminar a Barcelona de Lionel Messi tras histórica remontada en Anfield (4-0) luego de caer (0-3) en el Camp Nou. El equipo de Jurgen Klopp va por su revancha en la final de Champions League.



Para este sábado, Liverpool recuperará a su tridente ofensivo. Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino buscarán el gol del triunfo para los 'Reds'.



Tottenham, por su parte, superó al sorprendente Ajax en semifinales gracias a una notable actuación de Lucas Moura en la vuelta. Los de Mauricio Pochettino quieren su primer título de Champions League.

Tottenham también jugará con su mejor once, en el que destaca la vuelta de su goleador, Harry Kane, quien no estuvo en los dos partidos con Ajax.



Liverpool vs Tottenham: Alineaciones probables



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah; Firmino, Mané.



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Dele, Eriksen; Son, Kane.