Racing vs Tigre EN VIVO Empatan 0-0 | La Academia va por el título de Superliga argentina

Racing vs Tigre EN VIVO EN DIRECTO Empatan 0-0 | Primer tiempo | 'La Academia' busca el título esta tarde ante 'El Matador' en el Estadio José Dellagiovanna por la penúltima fecha de la Superliga argentina. El partido arrancará a las 4:10 p.m. de Perú (6:10 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Racing vs Tigre vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Así forman Racing y Tigre:



Racing: Arias, Sigali, Donatti, Mena, Saravia, Fernández, Solari, Domínguez, Zaracho, López y Cvitanich.

Tigre : Marinelli, Moiraghi, Alcoba, Rodríguez, Galmarini, Ortiz, Prediger, Montillo, Menossi, González y Janson.

Racing vs Tigre: Sigue las incidencias del partido

PREVIA



Racing Club, líder de la Superliga Argentina, se mide con Tigre en búsqueda de un triunfo que lo consagre campeón del torneo, mientras que su escolta, Defensa y Justicia, recibirá a Unión con la esperanza de que la Academia pierda para poder disputarle el campeonato en la última fecha.



A falta de dos jornadas para el final del torneo, Racing Club lidera con 55 puntos, seguido por Defensa y Justicia con 51, Boca Juniors con 47 y River Plate con 42.

En la última jornada se enfrentarán Racing Club y Defensa y Justicia.



Si la Academia gana este domingo, o si Defensa y Justicia pierde, se consagrará campeón.



El entrenador, Eduardo Coudet, contará con el centrocampista chileno Marcelo Díaz, quien se recuperó de una lesión y relegará al banquillo a Nery Domínguez.

Coudet podrá alinear a su once ideal ya que no tiene a ninguno de los habituales titulares de baja.



Tigre, por su parte, necesita ganar para mantenerse en la Primera División.



El conjunto bonaerense lleva seis partidos sin derrotas, de los cuales ganó cuatro. El encuentro se jugará en la cancha de Tigre y no habrá público visitante.

Defensa y Justicia espera una mano de Tigre para seguir con posibilidades de salir campeón por primera vez en su historia.



Tras lograr el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores de 2020, los jugadores declararon públicamente que confían en que obtendrán el título.

"Defensa y Justicia va a salir campeón. Defensa es un equipo en el cual te dan confianza y tranquilidad para jugar y eso no pasa en todos los clubes, por eso se disfruta mucho jugar acá, además es un plantel muy humilde", dijo el centrocampista Leonel Miranda.



El rival del Halcón será Unión, que con 34 puntos se mantiene en zona de clasificación para la Copa Sudamericana del próximo año.



Al igual que Racing Club, Defensa y Justicia encara este partido con todos los habituales titulares en óptimas condiciones físicas.



La vigésima cuarta jornada comenzará el viernes con los partidos Newell's Old Boys-Huracán y Boca Juniors-Banfield.



El Xeneize ya se aseguró un lugar en la próxima Libertadores y por eso es probable que el entrenador, Gustavo Alfaro, le de descanso a algunos titulares.



Además, se espera el regreso a la alineación titular de Cristian Pavón, que estuvo de baja alrededor de un mes por lesión.



El sábado jugarán los otros tres clubes más populares de Argentina.



El colista San Lorenzo intentará salir del fondo de la tabla ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



Independiente, que solo ganó uno de los últimos cinco partidos, buscará detener su caída libre y seguir en zona de clasificación para la Sudamericana.



Su rival es Vélez, que con un triunfo se asegura un lugar en la Sudamericana de 2020.



River Plate, por su parte, visitará a Talleres en busca de una victoria que lo deposite en la Libertadores del próximo año.



La jornada culminará el lunes con los partidos Estudiantes de La Plata-San Martín de Tucumán y Colón-San Martín de San Juan.