Barcelona vs Liverpool EN VIVO Partidazo por semifinales ida de Champions League

Barcelona vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este miércoles a los 'Reds' en el Estadio Camp Nou por semifinales ida de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por las señales de Fox Sports, ESPN e ESPN 2.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Liverpool vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona y Liverpool medirán fuerzas en uno de los choques más atractivos de la Champions League. Todo en busca de dar el primer golpe en semifinales con miras a la final del certamen más grande de clubes.

Barcelona vs Liverpool : Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Barcelona vs Liverpool: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Barcelona, que no gana la Champions League desde el 2015, solo piensa en el Liverpool luego de lograr la Liga Santander el último fin de semana tras imponerse 1-0 ante Levante con gol de Lionel Messi en el Camp Nou.



Con el argentino en estado de gracia (máximo goleador de la Champions League con 10 tantos), Barcelona pondrá toda la carne en el asador para superar a los ingleses en casa.



Liverpool, por su parte, lucha palmo a palmo con Manchester City por el liderato de la Premier League. Solo un punto lo separa del conjunto dirigido por Pep Guardiola a falta de 2 jornadas.



Liverpool esperará hasta último momento al brasileño Roberto Firmino, quien se lesionó en la ingle en un entrenamiento el pasado jueves.



Barcelona vs Liverpool: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho, Messi, Suárez.



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino.