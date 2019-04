Tottenham vs Ajax EN VIVO Chocan en Londres por semifinales ida de Champions League

Tottenham vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO. 'Spurs' reciben este martes a los 'Los Ámsterdam' en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres por semifinales ida de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú por las señales de Fox Sports, ESPN e ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Tottenham vs Ajax vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Tottenham y Ajax se verán las caras en busca de dar el primer golpe en las semifinales de Champions League. El primero apelará a su gran talento individual con el apoyo de su hinchada. Mientras que el segundo a su sensacional juego colectivo con el que eliminaron a Real Madrid y Juventus.

Tottenham vs Ajax: Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Tottenham vs Ajax: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Tottenham no podrá contar con 2 de sus habituales titulares. Se trata de Harry Kane (lesión) y Heung-Min Son (sanción), quienes verán el choque desde la tribuna. Fernando Llorente y Lucas Moura los reemplazarían, respectivamente.



Ajax, que vuelve a una semifinal de Champions League tras 22 años, tiene a todo su equipo en óptimas condiciones. La visita viene más descansado que Tottenham, pues no jugó el último fin de semana (postergado).



Tottenham, que sí tuvo acción en la Premier League, viene de una dura derrota por 1-0 ante West Ham United por la jornada 36. 'Spurs' son terceros en el campeonato.

Tottenham vs Ajax: Alineaciones probables



Tottenham: Lloris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Dier, Eriksen, Wanyama, Alli, Moura, Llorente.



Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman, De Jong, Schone, Neres, De Beek, Ziyech, Tadic.