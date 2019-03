Melgar vs San Lorenzo EN VIVO Partidazo en Arequipa por el Grupo F de Copa Libertadores

Melgar vs San Lorenzo EN VIVO EN DIRECTO. El 'Dominó' recibe este martes a los 'Cuervos' en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, por la primera fecha del Grupo F de Copa Libertadores. El partido arrancará a la 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir Melgar vs San Lorenzo vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas la incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de vibrantes y disputados choques en la fase previa, Melgar se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde estará junto a Palmeiras de Brasil, Junior de Colombia y San Lorenzo de Argentina. Este último será su primer rival del torneo.

Melgar, que el último fin de semana no jugó ante UTC por la Liga 1 de Perú (postergado), llega motivado al cotejo de Copa Libertadores frente a San Lorenzo, al que espera derrotar para lograr sus tres primeros puntos.



Melgar solo tiene una baja. Se trata del defensa ecuatoriano John Narváez, quien sufrió una lesión en el brazo izquierdo. Su lugar sería ocupado por Christian Ramos, flamante refuerzo que llegó hace unos días a Arequipa tras su paso por Arabia Saudita.



San Lorenzo, por su parte, atraviesa otro presente. No gana en lo que va del año (4 empates y 2 derrotas) en el fútbol argentino y preocupa a sus hinchas y dirigentes. Igual, 'Cuervos' querrán levantar ante Melgar.



Melgar vs San Lorenzo: Alineaciones probables



Melgar: Cáceda; Carmona, Ramos, Neyra, Villalba; Romero, Vidales, Arias, Sánchez; Pósito, Cuesta.



San Lorenzo: Monetti; Herrera, Coloccini, Senesi, Pérez; Botta, Poblete, Martínez, Rentería; Castellani, Reniero.