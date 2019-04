River Plate vs Internacional EN VIVO Se miden en Porto Alegre por el Grupo A de Copa Libertadores

River Plate vs Internacional EN VIVO EN DIRECTO. 'Millonarios' visitan este miércoles al 'Colorado' en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre por la tercera fecha del Grupo A de Copa Libertadores. El partido arrancará a las 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Argentina y Brasil) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el River Plate vs Internacional vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El vigente campeón de la Copa Libertadores, River Plate, irá por su primera victoria ante Internacional, líder del grupo A con 6 puntos. Sin duda, un partidazo que promete.

River Plate, que viene de 2 triunfos al hilo en la Superliga de Argentina (Independiente y Talleres), viajó a Porto Alegre con 5 bajas de consideración.



El portero Franco Armani, el defensa Milton Caso, los volantes Exequiel Palacios y Juan Fernando Quintero y el delantero Ignacio Scocco; no estarán para el choque de este miércoles.



Internacional, por su parte, podría tener un pie en octavos de final si se impone de local. El 'Colorado' recuperó al mediocampista argentino, ex River Plate, Andrés D'Alessandro, quien estuvo lesionado.



Cabe mencionar que en Internacional aún no puede contar con el delantero peruano Paolo Guerrero. El 'Depredador' recién estará habilitado el fin de semana tras sanción FIFA.



River Plate vs Internacional: Alineaciones probables



River Plate: Lux, Montiel, Martínez, Pinola, Angeleri, Pérez, Ponzio, Fernández, Ferreira, Borré, Pratto.



Internacional: Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro, López, Sobis.