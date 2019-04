GOLAZO de Luis Suárez: Así fue el tanto con cabezazo en el Barcelona vs Manchester United por Champions

Luis Suárez anotó el primer gol de los azulgranas en el partido de ida Barcelona vs Manchester United por los los octavos de final de la Champions League, que se disputó en el estadio Old Trafford.



A los 12 minutos, Luis Suárez conectó de cabeza un centro de Lionel Messi y adelantó en el marcador a los azulgranas. El tanto del uruguayo pasó por la revisión del VAR.



En primer instancia, el árbitro anuló el gol de Suárez pero al final se determinó que estaba habilitado y no en fuera de juego como inicialmente se determinó.



Barcelona recibirá a Manchester United por el partido de vuelta de los octavos de final el próximo martes 16 de abril, en el Camp Nou.

Barcelona vs Manchester United: Gol de Suárez (Video: Fox Sports)

