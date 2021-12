El sorteo del fixture Liga 1 Betsson 2022 EN VIVO vía GolPerú EN DIRECTO se realizará este miércoles 15 de diciembre a partir de las 12:30 p. m. (hora peruana). Los 18 equipos que participarán en el torneo estarán atentos a la ceremonia se transmitirá en exclusiva a través de GOLPERÚ.

Alianza Lima es al actual monarca del fútbol nacional y espera conseguir el ansiado bicampeonato. Por su parte, Sporting Cristal se ha quedado con una sed de revancha al perder la final ante los blanquiazules. Mientras que, Universitario desea volver a alzar un nuevo título—la última vez fue en 2013—, pero en esta ocasión de la mano de Gregorio Pérez.

Por su parte, Carlos Manucci, Melgar, Sport Boys, Sport Huancayo, UTC, Ayacucho FC y los otros equipos esperan dar la sorpresa a final del campeonato. Asimismo, Atlético Grau, Carlos Stein y ADT son los nuevos inquilinos de la Primera División. Los clubes ya han comenzado a reforzarse porque no quieren ser aves de paso en la máxima categoría.

El gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, mencionó que el campeonato iniciará el 14 de enero y culminará el 31 de octubre. La razón por la que se elaboró este calendario atípico se debe a que desean que los jugadores se encuentren a disposición de sus selecciones antes del comienzo del Mundial Qatar 2022.

¿A qué hora será el sorteo del fixture de la Liga 1 Betsson 2022?

¿Cómo se definirá el campeonato?

La Liga 1 Betsson 2022 se jugará de manera descentralizada (cada equipo en su localía) y se dividirá en Apertura y Clausura. Víctor Villavicencio confirmó que los ganadores de ambos torneos más los dos primeros del acumulado disputarán los ‘play-off’ a fin de año. Tal como sucedió en temporadas anteriores.

Además, la primera novedad será que ya no existirá la bolsa de minutos para la próxima temporada, la misma que obligaba a los participantes en la Primera División a sumar 1020 minutos con jugadores Sub 20 en sus plantillas. Si bien este requisito no será pedido en la edición 2022, sí se pedirá que todos los cuadros cuenten con cinco jugadores de dicha categoría en el plantel principal.

En el tema de los cupos de extranjeros, estos se mantendrán en cinco inscritos por equipo. Sin embargo, en la próxima temporada se permitirá que todos los futbolistas sean considerados al mismo tiempo, si es que el equipo así lo requiere.

¿Qué equipos participarán en la Liga 1 2022?

Alianza Lima

Sporting Cristal

Universitario

César Vallejo

Melgar

Sport Boys

Ayacucho FC

Cienciano

Carlos A. Manucci

Cantolao

Sport Huancayo

Deportivo Municipal

UTC de Cajamarca

Alianza Atlético

Cusco FC

Carlos Stein

Atlético Grau

ADT de Tarma

Premiación Liga 1 2021

La Liga 1 también informó, a través de sus redes sociales, que premiará a los mejores jugadores del campeonato de este año a partir de las 6:00 p. m. (hora peruana).

Sorteo del fixture de la Liga 1 Betsson 2022: canales

Es importante mencionar que el sorteo del fixture de la Liga 1 Betsson 2022 se transmitirá en directo, en exclusiva y en vivo a través de la señala de GOLPERÚ de Movistar en territorio peruano.