Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO Partidazo en el Nacional por la Liga 1

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este domingo a los 'Blanquiazules' en el Estadio Nacional por la segunda fecha de Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Alianza Lima vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el choque más atractivo del fútbol peruano en el Nacional, que solo tendrá hinchada local tras no llegar a un acuerdo entre ambas partes. Las tribunas se pintarán de celeste.

Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima llegan en gran forma. El primero se impuso 2-0 ante Sport Huancayo de visita. Mientras que el segundo goleó 3-0 a Sport Boys en Matute.



Uno de los grandes ausentes en Sporting Cristal será Emanuel Herrera. El goleador rimense fue expulsado en Huancayo en polémica decisión arbitral que el club reclamó, pero que no tuvo final feliz: cumplirá una fecha de suspensión.



Cristian Palacios sería el llamado a ser el reemplazante natural de Emanuel Herrera en la delantera de Sporting Cristal. El uruguayo dejó buenas impresiones al técnico Claudio Vivas en el inicio del campeonato.

Alianza Lima, por su parte, tendría una novedad en el once titular respecto al duelo con Sport Boys. Pedro Gallese se estrenaría en el arco 'blanquiazul', dejando en el banco de suplentes al veterano Leao Butrón.



Sporting Cristal vs Alianza Lima: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Cazulo, Calcaterra, Arce, Gonzales, Pacheco, Palacios.



Alianza Lima: Gallese; Riojas, Salazar, Fuentes, Rosell; Costa, Cartagena, Ramírez, Quevedo; Manzaneda, Affonso.