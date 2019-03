Sporting Cristal vs Municipal EN VIVO Chocan en el Gallardo por la fecha 7 de Liga 1

Sporting Cristal vs Municipal EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este domingo a los 'Ediles' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Municipal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, está obligado a ganar a Deportivo Municipal de local si no quiere perder el liderato de la Liga 1 que por ahora lo tiene Binacional.

Sporting Cristal, que no puede contar con Christofer Gonzáles por lesión, viene de empatar 0-0 con la Academia Cantolao en el Callao. Los de Claudio Vivas no conocen la derrota en el certamen.



Deportivo Municipal, por su parte, está en alza tras un duro bajón. El último fin de semana superó 3-1 a Sport Boys. La vista querrá dar la sorpresa en el Estadio Alberto Gallardo.



La última vez que Sporting Cristal y Deportivo Municipal se vieron las caras, el conjunto cervecero goleó 4-0 con doblete de Emanuel Herrera (23 de septiembre de 2018).