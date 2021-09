Perú vs Uruguay EN VIVO se enfrentan este jueves en el estadio Nacional por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. Será un duelo clave para la ‘Bicolor’, que no puede pestañear en su lucha por escalar en la tabla de posiciones.

La ‘Bicolor’ viene de ganar por 2-1 a Ecuador en la última fecha, lo cual le ha permitido escalar posiciones. Pese a ello, se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones, por lo cual debe sumar de a tres sí o sí.

Por su parte, Uruguay empató 1-1 en su visita a Venezuela en la última jornada, con lo cual alcanzó los 8 puntos y es quinto en la tabla.

Del lado de Ricardo Gareca, al once volverán jugadores como Paolo Guerrero -que hará su debut en estas Eliminatorias- y Edison Flores, cuya lesión lo privó de competir en la última fecha.

En tanto, Óscar Washington Tabárez no podrá tener a dos de sus piezas claves: Luis Suárez ni Edinson Cavani. No obstante, los ‘charrúas’ cuentan con nombres importantes en su esquema, por lo cual buscarán ‘aguarle’ la fiesta a la ‘Bicolor’.

Perú vs Uruguay: alineaciones confirmadas

XI Perú: Gallese; Advíncula, Santamaria, Callens, López; Tapia, Yotún, Carrillo, Edison Flores, Cueva; Guerrero.

XI Uruguay: Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Viña; Valverde, Bentancur, Vecino; Brian Rodriguez, De Arrascaeta; y Maxi Gomez

Perú vs Uruguay: horarios del partido y canales

México - 8:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 8:00 p.m. - Movistar y Latina

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (viernes 3 de septiembre)

Perú vs Uruguay EN VIVO: canales de TV para ver partido en señal peruana

En nuestro país, los canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de la selección peruana son Latina (de local), América (de visita) y Movistar Deportes (para ambos casos). En ese sentido, en esta ocasión el Perú vs Uruguay podrá ser vistos por Latina y Movistar.

¿Cómo ver Latina EN VIVO el Perú vs Uruguay?

Latina es uno de los dos canales de señal abierta que se hizo de los derechos de transmisión de los encuentros de la ‘Bicolor’ en Eliminatorias. Al ser locales, se encargarán de la emisión. ¿Cómo sintonizarlo? Te lo mostramos a continuación.