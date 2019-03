Perú vs El Salvador EN VIVO Amistoso en Washington por fecha FIFA

Perú vs El Salvador EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquirroja' se mide con la 'Selecta' este martes en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washington por fecha FIFA. El partido arrancará a las 8:00 p.m. de nuestro país por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Perú vs El Salvador vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de su gran victoria 1-0 frente a Paraguay con sensacional golazo del mediocampista Christian Cueva, la selección peruana del técnico argentino Ricardo Gareca se medirá con El Salvador en Washington.

HORARIOS EN EL MUNDO



El Salvador / 7:00 p.m.

México / 7:00 p.m.

Perú / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.

Estados Unidos (Washington) / 9:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Chile / 10:00 p.m.

Uruguay / 10:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.



Perú presentaría algunas novedades en su once titular respecto a los que estuvieron ante Paraguay. En la saga central aparecería Alexander Callens, futbolista del New York City, que no tuvo minutos en New Jersey.



Otro que se metería al equipo inicial de Perú sería Beto da Silva (Lobos BUAP de México), en lugar de Jefferson Farfán. La 'Foquita' presentó molestias en el muslo posterior derecho y entrenó diferenciado.



El Salvador, por su parte, viene de derrotar 2-0 a Jamaica por Liga de Naciones de Concacaf. La 'Selecta' pondrá un equipo alterno frente a la 'Bicolor'.



La última vez que Perú y El Salvador se vieron las caras, el equipo de todos se impuso 3-1 con goles de Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Yoshimar Yotún (28 de mayo de 2016). Ocurrió en el mismo estadio donde se jugará este martes.



Perú vs El Salvador: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores, Farfán.



El Salvador: Hernández, Mancia, Jiménez, Domínguez, Tamacas, Orellana, Monterrosa, Mayén, Alas, Rivas.