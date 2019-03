Perú vs Paraguay: EN VIVO Canales Tv y transmisión del amistoso por fecha FIFA

Ver Perú vs Paraguay : Ver Latina | Ver Movistar Deportes | ONLINE TV | La selección peruana choca ante su similar guaraní este viernes 22 de marzo en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Perú busca cortar ante Paraguay la mala racha de tres partidos sin ganar. La transmisión será por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes por Movistar TV. (Hora: 7:00 p.m. hora peruana)



El principal protagonista del partido Perú vs Paraguay será el afamado entrenador Eduardo Berizzo, que debuta y dirige su primer encuentro con la selección Albirroja.



Sin embargo, el encuentro Perú vs Paraguay podría marcar la pauta en el trabajo del otro técnico argentino Ricardo Gareca con miras a la Copa América Brasil 2019 teniendo en cuenta la ausencia de victorias en los últimos tres partidos amistosos en el tramo final del año pasado.



Un solo triunfo, otro empate y cuatro derrotas es el saldo de las últimas presentaciones del equipo de Ricardo Gareca. Las dudas sobre el funcionamiento de la selección, que regresó al Mundial tras 36 años, es una de las materias a resolver con miras al Perú vs Paraguay, y cuatro días después ante El Salvador en el segundo amistoso de la fecha doble de la FIFA.

Con solo cuatro partidos de preparación por delante previo a la Copa América Brasil 2019, el desafío se extiende también al DT Berizzo, que asumió la selección guaraní con mayor premura y podrá plasmar con un triunfo en el duelo Perú vs Paraguay, su auspiciosa llegada como entrenador de la Albirroja tras la salida de Juan Carlos Osorio.



El caso del aguerrido cuadro guaraní es más preocupante. Tras 18 meses sin ganar un solo partido el objetivo en el Perú vs Paraguay es recobrar la confianza con un triunfo.

Alineaciones posibles del Perú vs Paraguay:



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán.



Paraguay: Antony Silva; Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Hernán Pérez, Robert Piris Da Motta, Rodrigo Rojas, Derlis González; Miguel Almirón y Ángel Romero.

