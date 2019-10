Perú vs Uruguay EN VIVO 'Bicolor' va por la revancha en Lima por fecha FIFA

Perú vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO. La 'Bicolor' recibe este martes a los 'charrúas' en el Estadio Nacional de Lima por la vuelta de los amistosos de fecha FIFA. El partido arrancará a las 8:30 p.m. de Perú (10:30 p.m. de Uruguay) por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



En el duelo de ida, Uruguay derrotó 1-0 a Perú en Montevideo. Ahora el equipo de Ricardo Gareca va por su revancha en condición de local. La última vez que se vieron en Lima, la selección peruana remontó 2-1 por Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.



Perú repetiría el mismo once que arrancó en Uruguay, pero con la inclusión de Christian Cueva, quien reemplazaría a Gabriel Costa. El volante, con poca continuidad en Santos, tuvo un buen ingreso en la ida.

Uruguay, por su parte, llega a la capital sin sus principales figuras: Luis Suárez y Edison Cavani. Ambos se vienen recuperando de una lesión en sus respectivos clubes.



El que sí estuvo en el primer partido, pero no viajó a Lima, es Fernando Muslera. El portero viajó de emergencia a Turquía por el nacimiento de su hija. Su lugar será ocupado por el meta Martín Campaña.



El Perú vs Uruguay significará el encuentro número 200 del técnico Óscar Tabárez en el banquillo celeste. El 'Maestro' logró clasificar a 4 mundiales con el bicampeón del mundo. Tremendo.



Perú vs Uruguay: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advínucula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Ballón, Gonzáles, Carrillo, Cueva, Guerrero.



Uruguay: Campaña, Cáceres, Giménez, Godín, Viña, Vecino, Torreira, Valverde, Lozano, Rodríguez, Gómez.