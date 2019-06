VER AHORA Perú vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal TV CONFIRMADOS cuartos de final de la Copa América 2019

HOY Perú vs. Uruguay EN VIVO | Copa América 2019 | Cuartos de final | La selección peruana buscará pasar a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol, pero antes deberá derrotar a la poderosa selección charrúa con Luis Suárez y Edison Cavani en la delantera. Paolo Guerrero, André Carrillo, Christian Cueva y Edinson Flores serán los encargados de hacerle frente a esta dupla uruguaya, que en el último partido derrotó 1-0 a Chile con gol del 'Matador'. Los celestes no llegan a una fase de semifinales desde la Copa América del 2011. Mientras que la bicolor llegaría a enfrentar a Chile, que ayer derrotó por penales a Colombia.



Perú clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2019 como una de los dos mejores terceros de la fase de grupos del torneo y se metió entre las ocho selecciones que siguen en carrera por el título.



Video: Gol 1 de Uruguay

ESTADÍSTICAS PERÚ VS. URUGUAY



De acuerdo a las estadísticas del Perú vs. Uruguay , en la historia de todos los enfrentamientos entre la 'celeste' y la 'bicolor', los charrúas llevan la delantera ya que ha ganado más del doble de compromisos por la Copa América y hoy no querrán que se cambie esa historia. ¡Veremos qué pasa!



Uruguay además de ser el más ganador de todos con 15 títulos, es el seleccionado que suma 35 colocaciones entre el primer y el cuarto lugar. A los 15 títulos se le agregan 6 vicecampeonatos, 9 terceros puestos y 5 ubicaciones en el cuarto lugar.



El Perú vs. Uruguay será el partido número 65 en la historia de enfrentamientos de ambas selecciones. La celeste tiene 36 duelos ganados, mientras que la blanquirroja ganó en 15 oportunidades. Otras 13 ocasiones fueron empate

Perú vs. Uruguay FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Perú vía América TV | En Latinoamérica por DirecTV en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (4:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (1:00 p.m.)



En Uruguay, el Perú vs. Uruguay será televisado en directo el sábado 29 de junio a las 16:00 horas por los canales DIRECTV Sports Uruguay , Televisión Pública Uruguay, Monte Carlo TV, DIRECTV Play Deportes , NS Eventos 1 , NS Eventos HD , TCC , vera +



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Perú vs. Uruguay podrá verse a través de los canales Telemundo , Globo TV Internacional , ESPN + , Telemundo Deportes En Vivo , aplicación NBC Sports Live Extra.

El técnico Ricardo Gareca no contará con el lesionado Jefferson Farfán, que fue desafectado de la convocatoria tras una severa dolencia en la rodilla.



Los cuartos de final se iniciaron el jueves 27 de junio. Brasil derrotó a Paraguay por penales (4-3), mientras que Venezuela cayó 2-0 a Argentina de Messi y Colombia le dijo adiós a la Copa América 2019 luego de un infartante tanda de penales contra Chile.

Así se jugó los cuartos de final de la Copa América 2019:

Brasil VS. Paraguay (4-3 penales)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre



Venezuela VS. Argentina (0-2)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Colombia VS. Chile (Penales 5-4)

Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo



Uruguay VS. Perú (Sábado 2:00 p.m.)

Arena Fonte Nova, Salvador.