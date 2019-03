Perú vs Chile: EN VIVO El debut de la bicolor hoy en el estadio San Marcos por Sudamericano Sub 17

Perú vs Chile : EN VIVO ONLINE TV La selección bicolor se enfrenta a la 'Roja' este jueves en el estadio de la Universidad San Marcos por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17. El anfitrión Perú está obligado a ganar a Chile. (Hora: 7:30 p.m. hora peruana) (TV: Movistar Deportes | Movistar TV)



El partido Perú vs Chile será el debut de la bicolor en el Sudamericano Sub 17, que otorga cuatro plazas para el Mundial Brasil 2019 de la categoría, que se inicia en noviembre próximo. La Blanquirroja busca la hazaña. Y el primer paso es pasar al hexagonal final.



El técnico de la bicolor, Carlos Silvestri encara el Perú vs Chile con lo mejor de su plantilla. Por su parte, el equipo del DT Hernán Caputto, quiere revertir el último precedente entre ambas selecciones, luego del triunfo de la bicolor (4-1) en amistoso. El objetivo es dar la sorpresa en la serie.



Otra de las novedades del presente Sudamericano Sub 17 será el estreno del renovado estadio de la Universidad San Marcos. El coloso está como nuevo y fue será reestrenado también con miras a los Panamericanos Lima 2019.

Video Selección peruana Sub 17: Sudamericano

La selección peruana comparte además, el Grupo A con Venezuela, Ecuador y Bolivia. El Grupo B está conformado por Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay, el mismo que ha sido denominado el 'Grupo de la muerte' por la potencia de las selecciones.



Los jugadores a tomar en cuenta en esta selección son De La Cruz, Celi, Grimaldo, Cavero y Carlos Ruiz. Los mejores de la bicolor y que pueden encaminar la clasificación al Mundial.



“Hemos jugado con todos menos con Brasil y, sinceramente viendo las estadísticas, los rivales directos de nuestro grupo están muy parejos. Los partidos son muy competitivos tanto de local como visitante, solo queda trabajar bastante para poder marcar diferencias aquí en casa contra ellos”, dijo el DT de la selección, Carlos Silvestri en la previa del Perú vs Chile.



A todos los hinchas de la selección peruana les contamos que pueden ir a apoyar a la Blanquirroja al estadio San Marcos totalmente gratis. No se cobrará entrada, solo portando el DNI (Ver detalles Aquí).

Alineaciones posibles del Perú vs. Chile:



Perú: Enríquez; Aguilar, Racchumick, Montoya, Llontop, Caipo, De la Cruz, Celi, Cavero y Grimaldo, Ruiz.

Chile : Fierro; Tati, Florez, Garrido, Riquelme, Pizarro, Pérez, Arawena, Ortiz, Tapia y Sepulveda.

