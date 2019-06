Perú vs. Colombia EN VIVO amistoso FIFA de preparación por la Copa América 2019 | Minuto a Minuto | VÍA Caracol TV

Perú vs. Colombia EN VIVO | CARACOL TV | LATINA | MOVISTAR DEPORTES | Amistoso FIFA | La selección peruana estará nuevamente frente a frente a la selección colocha en un enfrentamiento, pero esta vez en un amistoso FIFA como parte de su preparación con miras a la Copa América 2019. La bicolor llega a este duelo con la confianza que le dejó su partido ante Costa Rica (1-0), donde Christian Cueva se reinvindicó con la hinchada peruana y marcó el único tanto del encuentro. Mientras que los cafeteros llegaron a Lima envalentonados y listos tras ganarle 3-0 a Panamá. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Perú vs. Colombia en Trome.pe. A continuación todos los pormenores de este amistoso FIFA 2019.



¿Dónde se va a jugar el Perú vs. Colombia?

El partido amistoso FIFA se jugará EN VIVO en el Estadio Monumental que lucirá un lleno total de hinchas y que desde Trome tendrás todos los pormenores de este último encuentro previo a la participación de la selección peruana en la Copa América.



Perú vs. Colombia FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Perú por las señales de Latina y Movistar Deportes. En Colombia a través de los canales Caracol Tv | RCN | Caracol Play en diferentes horarios: Perú (4:00 p.m.) | Argentina (6:00 p.m) | Colombia (4:00 p.m.) | México (3:00 p.m.) | Brasil (7:00 p.m.) | Bolivia (5:00 p.m.) | Canadá (4:00 p.m.) | Ecuador (4:00 p.m.) | Estados Unidos (4:00 p.m.) | Venezuela (4:00 p.m.)



Si estás en España, el Perú vs. Colombia será televisado en directo el domingo 9 de junio a las 23:00 horas por los canales DirecTV Sports, Bet365, beIN Sports y Movistar+



En Estados Unidos, el partido amistoso FIFA Perú vs. Colombia podrá verse a través de los canales Univision NOW, Perú Mágico | 1:00 p.m. (Los Ángeles) | 4:00 p.m. (Miami y Nueva York)

Pero si estás en otros países en los que el Perú vs. Colombia no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido



Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Colombia vía Caracol Play

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Colombia vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Colombia vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Colombia vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Colombia vía Bet365

Horarios del Perú vs. Colombia en otros países del mundo



Uruguay: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Japón: 6:00 horas (10 de junio)

Alemania: 22:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

Costa Rica 16:00 horas

Cuba: 17:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

Guatemala: 16 horas

Honduras: 16:00 horas

Nicaragua: 16:00 horas

Panamá: 17:00 horas

Puerto Rico: 18:00 horas

República Dominicana: 18:00 horas

Así fueron los últimos amistosos de la selección peruana



06/09/18 Perú vs. Holanda 1-2

09/09/18 Perú vs. Alemania 1-2

12/10/18 Perú vs. Chile 3-0

16/10/18 Perú vs. Estados Unidos 1-1

15/11/18 Perú vs. Ecuador 0-2

20/11/18 Perú vs. Costa Rica 2-3

22/03/19 Perú vs. Paraguay 1-0

26/03/19 Perú vs. El Salvador 0-2

05/03/19 Perú vs. Costa Rica 1-0



Así fueron los últimos amistosos de la selección Colombia



23/03/18 Colombia vs. Australia 0-0

01/06/18 Colombia vs. Egipto 0-0

07/09/18 Colombia vs. Venezuela 2-0

11/09/18 Colombia vs. Argentina 0-0

11/10/18 Colombia vs. Estados Unidos 4-2

16/10/18 Colombia vs. Costa Rica 3-1

22/03/19 Colombia vs. Japón 1-0

26/03/19 Colombia vs. Corea del Sur 1-2

03/06/19 Colombia vs. Panama 3-0



Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ya recuperados físicamente de lesiones, comandarán el ataque ante los cafeteros.



La última vez que jugaron juntos ambos fue el 9 de junio del 2018 en el amistoso 0-0 contra Suecia en Gotemburgo de preparación al Mundial de Rusia-2018, dejando la sensación que necesitaban más partidos para irse entendiendo.



En la volante, Gareca alineará a Renato Tapia, Edison Flores y Christian Cueva, este último autor del gol de la victoria contra Costa Rica.

LA HAZAÑA DEL NACIONAL



La última vez que los combinados inca y cafetero se enfrentaron fue en octubre de 2017, por el clasificatorio al Mundial de Rusia-2018.



Esa vez bastó el 1-1 para que el equipo peruano para que Perú avanzara a un repechaje con Nueva Zelanda que, un mes después, le daría el boleto al Mundial. Con el empate, Colombia también aseguró su boleto a Rusia.