México vs. Chile EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Charros y mapochinos se ven las caras este viernes en un amistoso internacional FIFA como preparación a la Copa de Oro y la Copa América 2019. El duelo se jugará, desde las 9:15 de la noche (hora peruana), en el SDCCU Stadium de San Diego, Estados Unidos y podrás seguirlo por la señal internacional de Televisa y TV Azteca.



¿Vas a seguir el México vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en San Diego.



Este México vs Chile será el debut oficial del argentino Gerardo 'Tata' Martino como DT de los charros y presentará una nómina con futbolistas jóvenes que liderarán la renovación del equipo. Uno de ellos el extremo Diego Lainez, titular ante la estrella solitaria y también próximo martes frente a Paraguay.



También contará para este México vs Chile con algunos jugadores experimentados como el golero Guillermo Ochoa y Javier 'Chicharito' Hernández, con quienes ordenará un 4-3-3 en el esquema táctico, su dibujo preferido y que también resulta cómodo para los futbolistas mexicanos.



México vs Chile EN VIVO se enfrentan en amistoso en los Estados Unidos

México vs. Chile | Hora del partido:



20:15 horas - México, Guatemala, Costa Rica

21:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

22:15 horas - Venezuela, Bolivia

23:15 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

02:15 horas del sábado - Reino Unido

03:15 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

Por su lado, Reinaldo Rueda encaran este México vs Chile con la intensión de ratificarse como líder de este equipo que atravesó una crisis de resultados desde su llegada. Las novedades en el once están en la ofensiva donde Diego Rubio, Jean Meneses y Nicolás Castillo son el nuevo tridente mapochino. Gary Medel, en la zaga, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, también fueron confirmados en por el DT colombiano.



México vs. Chile: Probables alineaciones



México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; José Juan Vázquez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado; Javier Hernández, Hirving Lozano y Raúl Jiménez. DT. Gerardo Martino.



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Diego Rubio, Nicolás Castillo y Jean Meneses. DT. Reinaldo Rueda.