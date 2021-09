Venezuela vs Paraguay EN VIVO vía TLT ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 9 de septiembre desde las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU, La Tele Tuya y Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

¿Cómo llegan los equipos al Venezuela vs Paraguay?

Obligado a sumar de a tres para posicionarse camino a su objetivo de clasificar al Mundial, Paraguay recibirá a Venezuela, que está urgida de puntos y se ubica en el último casillero de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco.

La ‘Albirroja’ se ubica en el sexto puesto, con ocho puntos, mientras que Venezuela cierra la lista con cuatro unidades. El quinto, posición que otorga el boleto para repechaje, es Colombia.

Los locales solo han ganado uno de los ocho partidos disputados, precisamente contra Venezuela (0-1), algo que urge repetir para acercarse a zona de clasificación y, además, para calmar los aguas en el banquillo.

Y es que la escasa capacidad ofensiva de los guaraníes ha generado una lluvia de críticas sobre el técnico, el argentino Eduardo Berizzo, con voces pidiendo su dimisión.

De hecho, en el partido del domingo, en el que Paraguay empató con Colombia en casa (1-1), parte del público gritó por la salida del técnico, que ya había sido cuestionado una semana antes por la derrota en Ecuador (0-2).

Contra Venezuela, Berizzo ensayaría en ataque con Sebastián Ferreira, el goleador del club paraguayo Libertad, al que haría debutar para acompañar al habitual Ángel Romero.

Un comodín para la segunda mitad podría ser el veterano delantero de Libertad, Óscar Cardozo, que fue convocado la víspera para cubrir el hueco de Sanabria.

Berizzo no contará con el media punta del Flamengo brasileño Robert Piris Da Motta, lesionado, aunque recupera al defensa Junior Alonso, del Atlético Mineiro, que a causa de una amonestación no jugó contra Colombia.

Los venezolanos, que realizaron este martes su primer entrenamiento en Asunción, vienen de perder el domingo ante Perú (0-1).

No obstante, el seleccionador Leonardo González hizo una lectura en positivo y destacó la entrega de sus hombres al jugar gran parte del encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Tomás Rincón.

Venezuela vs Paraguay: alineaciones probables

Paraguay: Antony Silva, Santiago Arzamendia, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Robert Rojas, Alejandro Romero, Mathias Villasanti, Héctor Martínez, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Sebastián Romero. DT: Eduardo Berizzo.

Venezuela: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancelor, Junior Moreno, Óscar González, Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo, Eduard Bello, John Murillo y Eric Ramírez. DT: Leonardo González.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México - 5:30 p.m.

Perú - 5:30 p.m.

Ecuador - 5:30 p.m.

Colombia - 5:30 p.m.

Bolivia - 6:30 p.m.

Venezuela - 6:30 p.m.

Paraguay - 6:30 p.m.

Chile - 6:30 p.m.

Argentina - 7:30 p.m.

Uruguay - 7:30 p.m.

Brasil - 7:30 p.m.

España - 0:30

¿En qué canales ver el Venezuela vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Venezuela: La Tele Tuya

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - El Canal del Fútbol

Colombia - Caracol TV

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports

Brasil - SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

España - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver TLT EN VIVO el Venezuela vs Paraguay?

La Tele Tuya, o simplemente TLT, es una canal de suscripción ubicado en Caracas, Venezuela. Si cuentas con esta opción, solo debes sintonizar Canal 23.2. En Movistar TV, Canal 143. En CANTV, Canal 11 y Canal 602 (HD). En Inter Satelital, Canal 103. En SimpleTV, Canal 119.

¿Cómo descargar la app de TLT Venezuela para ver Eliminatorias Qatar 2022?

No dudes en descargar TLT La TeleTuya para Android, una de las aplicaciones más interesantes del momento y los llaneros en los distintos países de Sudamérica, pueden vivir el partido con la emoción de los relatores más famosos de Venezuela.

Además de los contenidos, la accesibilidad de los usuarios y su interacción es la ventaja ante otros programas. Si tu terminal Android es antiguo no te preocupes porque se ha probado TLT en varios equipos y no ha fallado.