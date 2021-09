Venezuela vs. Argentina EN VIVO | EN DIRECTO Lionel Messi con la motivación de vivir una nueva experiencia en Francia llega motivado a la jornada 9 de Eliminatorias Qatar 2022 y HOY pisa el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en un partido que puedes seguir por TLT La Tele Tuya, Movistar Plus y TyC Sports.

La albiceleste con Lionel Messi, llega a sacar brillo a su reciente titulo de campeón de América y visitará a una Venezuela que llega bajo la dirección interina de Leonardo González Antequerra, tras la salida de José Peseiro y con una plaga de bajas. No te pierdas el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados en Trome.pe.

Alineaciones probables del Venezuela vs Argentina

Venezuela: Faríñez, A. González, Ferraresi, Chancellor, Villanueva, Rosales, Savarino, Moreno, Rincón, Otero y Martínez. DT: Leonardo González.

Argentina: E. Martínez, Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña, Di María, De Paul, Rodríguez, Lo Celso, L. Martínez y Messi. DT: Lionel Scaloni.

¿A qué hora juega Venezuela vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México - 7:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:00 p.m. - Movistar Plus

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (viernes 3 de septiembre)

La Selección Peruana ya entrena en la Videna con miras al partido frente a Uruguay. En esta fecha triple, la bicolor apunta a sumar lo máximo posible para escalar en la clasificación de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

¿En qué canales ver el Venezuela vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES.

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Brasil: EI Plus.¿Cómo ver TLT Venezuela EN VIVO el Venezuela vs Argentina EN VIVO?

¿Cómo descargar la app de TLT Venezuela para ver Eliminatorias Qatar 2022?

No dudes en descargar TLT La TeleTuya para Android, una de las aplicaciones más interesantes del momento y los llaneros en los distintos países de Sudamérica, pueden vivir el partido con la emoción de los relatores más famosos de Venezuela. Además de los contenidos, la accesibilidad de los usuarios y su interacción es la ventaja ante otros programas. Si tu terminal Android es antiguo no te preocupes porque se ha probado TLT en varios equipos y no ha fallado.

Últimos resultados del Venezuela vs Argentina en Eliminatorias

Albicelestes y lleneros chocaron en 25 ocasiones y Argentina logró hacerse con la victoria en 21 partidos. La primera ocasión fue en el debut de los caribeños en el Campeonato Sudamericano (nombre anterior de la Copa América) de 1967 y Argentina se impuso por 5-1. Pasaron 44 años y 18 partidos hasta que llegó la primera alegría venezolana: en las Eliminatorias para el Mundial 2014 , el 11 de octubre del 2011, se impusieron por 1-0 en Puerto Ordaz con el gol del Vasco Amorebieta.

La racha negativa de Argentina comenzó en las últimas Eliminatorias, con empates 2-2 en Mérida (perdía 0-2 y logró igualarlo) y 1-1 en el Monumental, después perdió 3-1 en el amistoso jugado en Madrid en marzo de 2019. En el último choque, la victoria fue para la Albiceleste, en la Copa América 2019 con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, los dirigidos por Scaloni eliminaron a la Vinotino en cuartos de final.

TE VA A INTERESAR