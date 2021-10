Vía TLT EN VIVO, Venezuela vs Brasil ON LINE | EN DIRECTO. El líderes de las Eliminatorias Qatar 2022 sin la presencia de sus figuras Neymar y Casemiro visitan este jueves 7 de octubre, al colero de tabla en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. El esta pactado desde las 6:30 p.m., y puedes seguir por la señala de TLT, SporTV y Movistar Plus. Además, puedes seguir el ‘Minuto a minuto’ por Trome.pe.

“Tite” no podrá contar con el atacante del Paris Saint Germain, debido a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y en su lugar ingresará el goleador del Manchester City, Gabriel Jesús.

En tanto, experimentado volante central del Real Madrid, Casemiro, fue desafectado de la convocatoria por “una fuerte infección dental que le causa fiebre y fuerte dolor”, así lo informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Alineaciones probables del Venezuela vs Brasil

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Oscar González; José Andrés Martínez, Júnior Moreno; Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Yefferson Soteldo; Jan Hurtado.

Brasil: Alisson o Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson y Lucas Paquetá; Gabigol y Gabriel Jesus.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú, Colombia, Ecuador, México - 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos - 7:30 p.m.

Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile - 8:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (viernes).

¿Dónde ver Venezuela vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Venezuela: TLT

Perú - Movistar Plus

Colombia - Caracol

Ecuador - El Canal del Fútbol

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Brasil - Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Uruguay - Uruguay: VTV

Paraguay - Tigo Sports

Bolivia - Tigo Sports

Chile - ChileVisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Estados Unidos - Fubo Sports Network

España - Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

¿Cómo ver TLT Venezuela EN VIVO el Venezuela vs Brasil EN VIVO?

La Tele Tuya, o simplemente TLT, es una canal de suscripción de Caracas, Venezuela. Si cuentas con esta opción, solo debes sintonizar Canal 23.2. En Movistar TV, Canal 143. En CANTV, Canal 11 y Canal 602 (HD). En Inter Satelital, Canal 103. En SimpleTV, Canal 119.

¿Cómo descargar la app de TLT Venezuela para seguir el Venezuela vs Brasil?

Descarga TLT La TeleTuya para Android, una de las aplicaciones que los llaneros llevan a los distintos países de Sudamérica y desde donde pueden vivir el partido Venezuela vs Brasil con la emoción de los relatores más famosos de Venezuela.

Si tu terminal Android es antiguo no te preocupes porque se ha probado TLT en varios equipos y no ha fallado.

Últimos resultados del Venezuela vs Brasil en Eliminatorias

En el anterior cruce entre Brasil y Venezuela, válido por la tercera jornada de la clasificatoria mundialista, el 13 de noviembre de 2020 en Sao Paulo, la “canarinha” se impuso por 1-0.