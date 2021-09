Ver TLT Venezuela EN VIVO Venezuela vs Perú este domingo 5 de setiembre se enfrentan en un duelo válido por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde las 8 p.m. (Hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima. Trome te cuenta los pormenores del encuentro.

Perú vs Venezuela EN VIVO minuto a minuto

Sigue la transmisión del Perú vs Venezuela EN VIVO desde las 8 p.m. este domingo 5 de setiembre en el Estadio Nacional.

SEGUNDO TIEMPO

45′ ¡Empezó la etapa complementaria!

PRIMER TIEMPO

45′ ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! PERÚ GANA 1-0 A VENEZUELA CON GOL DE CUEVA.

44′ Remate rechazado de Yeferson Soteldo (Venezuela) con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eric Ramírez.

42′ Cambio en Venezuela, entra al campo José Martínez sustituyendo a Jhon Murillo.

EXPULSADO EN VENEZUELA

38′ Codazo de Tomás Rincón a Cueva y recibe una nueva amarilla, por lo cual es expulsado.

GOOOOOOOL DE PERÚ

35′ Christian Cueva definió con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.

35′ Yeferson Soteldo (Venezuela) ha recibido una falta en la zona defensiva.

32′ Ánderson Santamaría (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

¡Lapadula herido!

28′ Rincón le da un fuerte golpe a Lapadula y recibe la amarilla.

26′ Opción clara de Savarino que dispara frente a Gallese y casi sorprende a Perú.21′ Carrillo dispara y Gonzalez saca la pelota desde la línea. Casi anota el 1-0 la ‘Culebra’.

20′ Gran combinación de Perú y Gianluca Lapadula sacó un potente disparo que chocó en la red.

17′ Renato Tapia intentó un pase en profundidad pero Gianluca Lapadula estaba en posición de fuera de juego.

14′ Disparo de Christian Cueva en el borde del área rival y el balón se fue muy desviado.

11′ Cabezazo de Edison Flores que el golero venezolano contiene.

8′ Edison Flores ha recibido una falta en la banda izquierda.

3′ Falta contra Renato Tapia. El jugador queda tendido en el campo por breves momentos.

1′ Jhon Murillo (Venezuela) ha recibido una falta en la zona defensiva.

0′ ¡Empezó el partido Perú vs Venezuela!

0′ Salen los equipos para el inicio del partido.

Alineaciones confirmadas del Venezuela vs Perú

XI Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Callens, López; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Lapadula.

XI Venezuela: Faríñez; Hernández, Ferraresi, Villanueva, O. González; Moreno, Rincón; Soteldo, Savarino, Murillo; Ramírez.

Venezuela vs Perú: ¿a qué hora juega EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México - 8:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 8:00 p.m. - Movistar Plus

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (lunes 6 de septiembre)

¿Cómo ver el Venezuela vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES.

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

