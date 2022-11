México vs Polonia EN VIVO vía TUDN se enfrentan en el estadio 974 por la primera fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022. El cuadro ‘Azteca’ busca iniciar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo y te contamos cómo no perderte este encuentro a través de la señal TUDN.

México vs Polonia EN VIVO minuto a minuto

Sigue el partido México vs Polonia en vivo este martes 22 de noviembre en el estadio 974 por la fecha 1 del grupo C del Mundial Qatar 2022.

PRIMER TIEMPO

- Se confirmaron las alineaciones del México vs Polonia.

México vs Polonia: alineaciones confirmadas

México XI: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega.

Polonia XI: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash; Kaminski, Krychowiak, S. Szymanski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski.

¿A qué hora juegan México vs Polonia EN VIVO por grupo C del Mundial Qatar 2022?

Perú: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:00 a.m.

¿En qué canales se transmite el México vs Polonia EN VIVO por Mundial Qatar 2022 en el mundo?

Perú: Latina TV y DirecTV Sports

Ecuador: Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF) y DirecTV Sports

Colombia: GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública

Brasil: TV Globo

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Bolivia: Unitel, Red UNO y Tigo Sports

Chile: Canal 13, TVN y DirecTV Sports

Venezuela: Televen, IVC y DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT y Tigo Sports

México: Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports)

Estados Unidos: Fox, Fox Sports 1, Telemundo, Univision, Vix)

Costa Rica: Teletica

Canadá: CTV y TSN

Francia: TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT

España: GOL Mundial, TVE La 1,

Italia: RAI

Portugal: RPT

Inglaterra: BBC e ITV

Japón: Dentsu Inc.

Qatar: BeIN Sports

Corea del Sur: KBS, MBC y SBS

Australia: SBS

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, partido México vs. Polonia?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

México vs. Polonia: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Héctor Herrera; Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega.

Polonia: Szczesny; Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski; Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Milik y Lewandowski.

