Argentina vs. Brasil EN VIVO | Horarios y Canales del clásico sudamericano por semifinales de la Copa América

ARGENTINA VS. BRASIL | EN VIVO | HORARIOS Y CANALES | SEMIFINALES COPA AMÉRICA 2019 | El clásico sudamericano romperá fuegos este martes 2 de julio en el Mineirao de Belo Horizonte desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por semifinales de la Copa América 2019. Lionel Messi, Sergio 'Kun' Agüero y Lautaro Martínez serán los encargados del ataque contra una selección canarinha que clasificó a semifinales tras ganar por penales a Paraguay en cuartos de final. El duelo se jugará en un estadio lleno de hinchas brasileños que quieren ver clasificar a su selección a la final, mientras que los argentinos esperan la aparición del fantasma del 7-1, que recuerda la goleada de Alemania a Brasil en el Mundial del 2014. Para ver FÚTBOL EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online con el MINUTO A MINUTO o vía streaming en directo ALINEACIONES DE LOS EQUIPOS. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Argentina vs. Brasil en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

▷ Argentina – Brasil EN VIVO en el Mineirao se enfrentan por semifinales de la Copa América 2019

Argentina vs. Brasil es el duelo más repetido en la historia de la Copa América; se han enfrentado en 32 ocasiones, con 15 triunfos para la Albiceleste, y nueve para la Canarinha, y 8 empates. Brasil acumula 42 victorias y Argentina 38 en sus 105 enfrentamientos históricos en todas las competiciones (25 empates).



Brasil nunca perdió como local ante Argentina en partidos no amistosos (8V 2E) y tiene un invicto de siete partidos en casa ante Argentina en todas las competiciones (6V 1E); la última vez que la Albiceleste venció a la Canarinha como visitante fue en 1998 (1-0, en un amistoso).

▷ Argentina – Brasil EN VIVO VÍA GLOBO y SPORTV | Canales de Brasil por la Copa América 2019



▷ Argentina vs Brasil EN VIVO vía TyC Sports y TV Pública por el pase a la final de Copa América 2019

Copa América 2019, últimos partidos. (AFP) Copa América 2019, últimos partidos. (AFP)

▷ Argentina – Brasil EN VIVO: Fecha, Hora y Canales TV del partido por semifinales de la Copa América 2019

Resumen de penales Brasil 4-3 Paraguay (Fuente América TV )

HORARIOS DEL ARGENTINA VS. BRASIL



Argentina vs, Brasil FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América Tv | América TV GO | DirecTv. En Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports, DAZN, beIN Sports en diferentes horarios: Perú (7:30 p.m.) | Argentina (9:30 p.m) | Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (7:30 p.m.)



En Argentina, el Argentina vs. Brasil será televisado en directo el martes 2 de julio a las 21:30 horas por los canales TyC Sports Argentina , DIRECTV Play Deportes , Canal 7 TV Publica , TyC Sports Play , DIRECTV Sports Argentina.



En Brasil, el partido de Copa América 2019 se verá a través de Globo , SporTV , SporTV Play , GloboEsporte.com.



Mientras que en España, el Argentina vs. Brasil con Lionel Messi, podrá ser victo por DAZN España.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019, Argentina vs Brasil podrá verse a través de los canales Globo TV Internacional, aplicación extra NBC Sports Live, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo.

ARGENTINA VS. BRASIL VÍA INTERNET Y APPS MOVIL



EN VIVO ONLINE para Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú por iOS



EN VIVO ONLINE para Colombia



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS



EN VIVO ONLINE para Argentina



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS



EN VIVO ONLINE para Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS

PARTIDOS 2019 DE BRASIL

09/06/19 | Brasil 7-0 Honduras | Amistoso FIFA

14/06/19 | Brasil 3-0 Bolivia | Copa América

18/06/19 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

27/06/19 | Brasil 0(5)-0(4) Paraguay | Copa América



PARTIDOS 2019 DE ARGENTINA

07/06/19 | Argentina 5-1 Nicaragua | Amistoso FIFA

15/06/19 | Argentina 0-2 Colombia | Copa América

19/06/19 | Argentina 1-1 Paraguay | Copa América

23/06/19 | Qatar 0-2 Argentina | Copa América

28/06/19 | Venezuela 0-2 Argentina | Copa América

Argentina vs. Venezuela (2-0) Copa América 2019 | Resumen

CANALES DEL MUNDO: ARGENTINA VS. BRASIL





Argentina TyC Sports Argentina , DIRECTV Play Deportes , Canal 7 TV Publica , TyC Sports Play , DIRECTV Sports Argentina

Australia beIN Sports 1 , Kayo Sports , beIN Sports Connect

Bolivia Bolivia TV , Tigo Sports Bolivia

Brasil Globo , SporTV , SporTV Play , GloboEsporte.com

Canadá TSN GO , TSN3

Chile DIRECTV Sports Chile , TVN , DIRECTV Play Deportes , CDF HD , Canal 13

Colombia Caracol TV , DIRECTV Sports Colombia , Caracol Play , DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD , Repretel En Vivo

Dinamarca TV3 Sport , Viaplay Dinamarca

República Dominicana SportsMax , Sky HD , SportsMax App

Ecuador DIRECTV Play Deportes , Canal del Fútbol , Teleamazonas , DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador TCS GO , Canal 4 El Salvador , Sky HD

Francia beIN Sports 1 , beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD , Chapin TV , TeleOnce Guatemala

Honduras Tigo Sports Honduras , Sky HD

Internacional Bet365

Italia DAZN

Mexico Blue To Go Video Everywhere , UnivisionTDN , Sky HD

Nicaragua Cielo hd

Panamá TVMax 9 , Sky HD , RPC Canal 4

Paraguay Tigo Sports Paraguay , RPC

Perú DIRECTV Play Deportes , América Televisión , América TVGO , DIRECTV Sports Perú

Puerto Rico SportsMax , SportsMax App , DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN España

Reino Unido Premier Sports 1 , Premier Player HD

Estados Unidos Globo TV Internacional , aplicación extra NBC Sports Live , ESPN + , Telemundo Deportes En Vivo , Telemundo

Uruguay DIRECTV Play Deportes , vera + , DIRECTV Sports Uruguay , TCC

Venezuela DIRECTV Play Deportes , DIRECTV Sports Venezuela , TVes , Venevision

SOLO UNO PODRÍA SER CAMPEÓN



Brasil nunca ha perdido la Copa América como local. Su hinchada le exige mantener la estadística y perder con Argentina sería muy difícil de asimilar, sobre todo en un escenario como el Mineirao, donde el fantasma del 7-1 podría nuevamente asomarse y hacer de las suyas en contra de la canarinha. Si la verdeamarelha pierde esta semifinal, hasta Tite podría perder su cargo de seleccionador.



En tanto, Argentina, que no gana el torneo desde Ecuador-1993, puede golpear duramente a su eterno rival, si es que Lionel Messi, por fin, despierta y el equipo le hace daño desde el primer momento al local.

ARGENTINA VS. BRASIL: HISTORIA



En 105 años de rivalidad, Brasil ha tenido a Pelé y Argentina a Maradona. Ambas superpotencias continentales han chocado en 110 partidos, aunque cinco de ellos no los reconoce la FIFA.



Y están a la par: 42 victorias para cada equipo y 26 empates; con 176 goles para Argentina por 171 de Brasil; pero según la FIFA serían 105 clásicos, con 41 victorias para Brasil, 38 para la Albiceleste y 26 igualdades.



Argentina tiene 14 trofeos continentales frente a 8 de Brasil, que a su vez ostenta cinco títulos mundiales por dos de la Albiceleste.

Brasil vs. Argentina: Recuento de enfrentamientos por la Copa América.

MESSI BUSCA LOS 700 GOLES



Si no fuese poco aliciente llegar a una final y ganar una Copa América, Lionel Messi tiene también otro en forma de récord goleador. El '10' está a tan solo dos dianas de alcanzar las 700 en toda su carrera, incluyendo categorías inferiores. Lleva 698 dianas entre las que marcó con el Barcelona C (5), Barcelona B (6), FC Barcelona (603), Argentina en categorías inferiores (16) y Argentina (68). En este torneo podría alcanzar los 700 para despedir el año futbolístico a lo grande.