EN VIVO Perú vs Chile VER horarios y canales transmisión ONLINE Semifinales de Copa América 2019

VER HOY EN VIVO | PERÚ VS. CHILE | HORARIOS Y CANALES | SEMIFINALES COPA AMÉRICA 2019 | Perú vs Chile cierra este miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio, desde las 7:30 p.m., (hora peruana) las semifinales de la Copa América 2019. Paolo Guerrero, Andre Carrillo y Edison Flores pondrán todo su esfuerzo para vencer a 'La Roja' que busca poner una nueva chapa en el máximo trofeo de América. Perú vs Chile se jugará en un estadio con mayoría de hinchas peruanos que esperan darle un ambiente de local a la 'Blanquirroja'. Para ver FÚTBOL EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online con el MINUTO A MINUTO o vía streaming en directo ALINEACIONES DE LOS EQUIPOS. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Perú vs. Chile en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán





La Blanquirroja llega a a este Perú vs Chile con la expectativa de alcanzar una nueva final después de cuarenta años. Los de Ricardo Gareca ya hicieron historia yendo a un mundial después de 36 años y ahora van en busca de otra hazaña tras de eliminar a una selección favorita como Uruguay .



Ricardo Gareca sabe que no puede hacer muchas modificaciones en el equipo que logró llegar a los penales ante los charrúas. Para esta ocasión hay minutos suplementarios y todo hace indicar que este duelo se resolvería en el tiempo reglamentario.

​

Para este Perú vs Chile, Paolo Guerrero, André Carrillo y Edison Flores fueron confirmados en el ataque de la Blanquirroja, mientras que la unida duda es posible ingreso de Christofer Gonzales ante la Estrella Solitaria. ​

Perú 5-4 Uruguay: Tanda de penales en la Copa América:

HORARIOS DEL PERÚ VS. CHILE



Perú vs Chile FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver vía América TV | América TV GO | DirecTv. En Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports, DAZN, beIN Sports en diferentes horarios | Argentina (9:30 p.m) | Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (7:30 p.m.)



En Chile, el Perú vs. Chile será televisado en directo el miércoles 3 de julio a las 8:30 p.m., en Chile (8:30 p.m.) DIRECTV Sports Chile , TVN , DIRECTV Play Deportes , CDF HD y Canal 13.



Mientras que en España, el Perú vs. Chile con Paolo Guerrero y Arturo Vidal podrá ser victo por DAZN España.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019, Perú vs Chile podrá verse a través de los canales Globo TV Internacional, aplicación extra NBC Sports Live, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo.

Penal 5 de Chile

'La Roja' llega históricamente en ventaja a este Perú vs Chile, pues se alza victorioso en 44 de los 80 partidos. En competiciones oficiales, los chilenos se han impuesto en siete de los últimos ocho. El último triunfo fue en la semifinal de la Copa América de 2015, con un doblete de Eduardo Vargas.



El último antecedente del Perú vs Chile, por las eliminatorias para el Mundial de 2018, en Lima, los hinchas peruanos abuchearon el himno chileno. Luego de ganar 4-3, Chile dejó un mensaje en el camerino: "Respeto. Por aquí pasó el campeón de América".



Otro episodio ha sido el denominado “Pacto de Lima”. Se alude a la última fecha de las Eliminatorias, en la que Perú y Colombia firmaron un empate que dejó a Chile fuera de Rusia 2018.



'La Roja' llega a este Perú vs Chile, con su “Generación Dorada” liderada por Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que intentará convertirse en el primer equipo que hilvana tres títulos desde que Argentina lo hizo de 1945 a 1947.

CANALES DEL MUNDO: PERÚ VS. CHILE



Argentina TyC Sports Argentina , DIRECTV Play Deportes , Canal 7 TV Publica , TyC Sports Play , DIRECTV Sports.

Australia beIN Sports 1 , Kayo Sports , beIN Sports Connect

Bolivia Bolivia TV , Tigo Sports Bolivia

Brasil Globo , SporTV , SporTV Play , GloboEsporte.com

Canadá TSN GO , TSN3

Chile DIRECTV Sports Chile , TVN , DIRECTV Play Deportes , CDF HD , Canal 13

Colombia Caracol TV , DIRECTV Sports Colombia , Caracol Play , DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD , Repretel En Vivo

Dinamarca TV3 Sport , Viaplay Dinamarca

República Dominicana SportsMax , Sky HD , SportsMax App

Ecuador DIRECTV Play Deportes , Canal del Fútbol , Teleamazonas , DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador TCS GO , Canal 4 El Salvador , Sky HD

Francia beIN Sports 1 , beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD , Chapin TV , TeleOnce Guatemala

Honduras Tigo Sports Honduras , Sky HD

Internacional Bet365

Italia DAZN

Mexico Blue To Go Video Everywhere , UnivisionTDN , Sky HD

Nicaragua Cielo hd

Panamá TVMax 9 , Sky HD , RPC Canal 4

Paraguay Tigo Sports Paraguay , RPC

Perú DIRECTV Play Deportes , América Televisión , América TVGO , DIRECTV Sports Perú

Puerto Rico SportsMax , SportsMax App , DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN España

Reino Unido Premier Sports 1 , Premier Player HD

Estados Unidos Globo TV Internacional , aplicación extra NBC Sports Live , ESPN + , Telemundo Deportes En Vivo , Telemundo

Uruguay DIRECTV Play Deportes , vera + , DIRECTV Sports Uruguay , TCC

Venezuela DIRECTV Play Deportes , DIRECTV Sports Venezuela , TVes , Venevision