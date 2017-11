Victor Hugo Dávila le entregó 'kiwi' embrujado a futbolista de Nueva Zelanda y así reaccionó [VIDEO]

¡TODO POR PERÚ! El periodista de 'La Banda del Chino', Víctor Hugo Dávila realizó una divertida previa del Perú vs. Nueva Zelanda que se juega hoy en el Estadio Nacional desde las 9:15pm.



Acostumbrado a hacer locuras durante sus transmisiones, Victor Hugo Dávila no dudó en visitar a la selección de Nueva Zelanda para entregarle a los juagadores un kiwi de peluche, pero antes el periodista se dio una vueltita por una feria de chamanes donde las curanderas no dudaron en hacer un ritual para que los jugadores no pudieran ganar el partido.





Victor Hugo Dávila le regaló un kiwi embrujado a los jugadores de Nueva Zelanda.

Luego de realizado el ritual, Victor Hugo Dávila partió hacia la concentración de Nueva Zelanda, en Miraflores, donde esperó para que, al menos, un jugador recibiera el kiwi de peluche.



Pero la tarea no fue nada fácil, pues los seleccionados de Nueva Zelanda apenas veían y saludaban a Victor Hugo Dávila y no querían recibirle nada al peruano, hasta que uno de los 'all whites' hizo lo inesperado: le pidió el kiwi de peluche y se lo llevó.

Esto es lo que le hizo Victor Hugo Dávila con el Kiwi que le entregó a Nueva Zelanda.

El periodista de 'La Banda del Chino' no dudó en celebrar que el futbolista neozelandes se lleve el kiwi. "Lo que él no sabe es que tiene macumba", agregó Victor Hugo Dávila.