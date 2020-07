Por: Javier Cabello

Un árbitro es querido y odiado. Se gana muchos ‘saludos’ a la mamita durante un partido, pero a veces también elogios. El arequipeño Víctor Hugo Rivera dirigió por 12 años en la profesional y tiene recuerdos, anécdotas, curiosidades y hasta momentos tensos. Aquí sus historias...

¿El futbolista más reclamón?

Solo uno se lleva el primer puesto, mi buen amigo José Corcuera ja, ja, ja.

¿Qué te decía?

Apenas empezado el partido ya me tenía hinchado.

¿Cómo lo controlabas?

A los quince minutos tenía que sacarle una tarjeta amarilla. Recién allí se ponía tranquilito.

¿Un encuentro de alto riesgo?

En el Callao, con un genio del fútbol como lo fue Carlos ‘Kukín’ Flores.

¿Qué pasó?

Jugaba Sport Boys y cuando el equipo sale a la cancha se me acerca ‘Kukín’ con cara seria y me dijo: ‘Víctor Hugo, ¿sabes dónde estás no?’.

¿Y luego?

Me miró fijamente a los ojos y me advirtió que si no ganaba el Boys, no salía vivo y se fue.

¿Te asustaste?

Más que todo me sorprendió. Menos mal que los rosados ganaron y no pasó nada. Por si acaso, fue un triunfo por la legal ja, ja, ja.

¿Se despidió ‘Kukín’?

Al final del encuentro me dio la mano y dijo: ‘Nos vemos Víctor Hugo... Cuídate’.

¿Te llevaste la pelota de la final que jugó Alianza Lima y Juan Aurich en 2011?

Me la aseguré, porque en ese partido ocurrió una buena anécdota...

Cuéntala...

Junto a mis jueces de línea me quedé en el centro del campo esperando la premiación.

¿Qué pasó?

Luis ‘Pana’ Tejada’ terminó de dar la vuelta olímpica con sus compañeros, se me acercó y se sacó su camiseta.

¿Te la entregó?

Me dijo: ‘Hermano para usted, muchísimas gracias por haber dirigido esta final’. No sabía qué hacer, cogí la camiseta y al toque se la di a mi compañero para que la esconda.

Un buen gesto...

Sí, pero después podían pensar que el partido había estado arreglado.

¿Tenías miedo de sacarle tarjeta al ‘Cuto’ Guadalupe?

No. Se la mostraba cuando él estaba en el piso o a cinco metros de distancia para que no se note la diferencia de estatura.

¿Es verdad que ‘correteaste’ a Messi para que te regale su casaquilla?

Ja, ja, ja. Él se acercó y me la obsequió.

¿Cómo fue?

En 2009 jugó Argentina contra Venezuela y era el debut de Diego Maradona como técnico.

¿Qué pasó?

Cuando acabó el partido me iba al camarín y de pronto apareció, me dio su camiseta y me quedé frío.

Sorpresa total...

No lo esperaba. Me saludó y me la entregó. Luego nos volvimos ver en otros partidos y quedó la amistad.

¿Alguien te pidió que lo amonestaras para no jugar?

Ufff, sí, pero no te puedo decir nombres.

¿Qué te decían?

‘Profe, tengo cuatro amarillas y la próxima semana tenemos que ir a la sierra, sáqueme la quinta, no sea malito’.

¿Qué respondías?

Decía que ya, pero al final no lo hacía.

¿Otra anécdota?

En un partido entre Alianza Lima y Municipal, en Matute, José Soto se me acerca, señala a un chiquillo flaquito moreno y me dice que lo cuidara de las patadas porque era una ‘joyita’.

¿De quién se trató?

Era Jefferson Farfán que recién comenzaba y el zaguero ‘Chani’ Cáceda lo quería ‘ajustar’.

¿Lo hizo volar?

Menos mal que no, porque Jefferson saltó y le saqué amarilla al ‘Chani’.

¿Te reclamó Soto?

Yo me acerqué y le dije: ‘Te lo estoy cuidando’, ja, ja, ja.

Fuiste el primer árbitro en ‘usar’ el video para anular un gol en 2003?

Fue en un Sport Boys-Cristal, hice lo justo y me felicitaron, pero luego me castigaron tres meses.

Ahora eres docente...

Soy ingeniero electrónico y enseño en la Universidad Católica de Santa María.

¿Volverás a postular a la alcaldía de Arequipa?

Claro, quiero trabajar por mi ciudad y en el 2022 será mi revancha.

Un fuerte abrazo y te agradezco por tus anécdotas...

Gracias al Trome por considerarme entre sus personajes.